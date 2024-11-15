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Sergejs Tihomirovs

Начат процесс неплатежеспособности популярного латвийского интернет-магазина

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Интернет-магазин. Иллюстративное фото.
Интернет-магазин. Иллюстративное фото. Фото: Unsplash

Центр защиты прав потребителей (PTAC) заявляет, что на данный момент предоставил 48 консультаций и получил почти 20 заявлений от потребителей, поскольку заказанный в интернет-магазине prof.lv товар не был доставлен, а деньги не возвращены. 

При участии PTAC вопрос по некоторым жалобам был решен.

В то же время PTAC предлагает пострадавшим потребителям обратиться к администратору процесса неплатежеспособности Айварсу Салмгриезису.

Уже сообщалось, что Рижский городской суд признал prof.lv неплатежеспособным с 4 ноября 2024 года. Требования кредиторов к должнику должны быть предъявлены администратору до 5 декабря 2024 года.

По данным Firmas.lv, в 2022 году prof.lv работал с оборотом 24,571 миллиона евро и получил прибыль в размере 20 224 евро. Финансовые результаты компании за 2023 год не обнародованы.

Компания зарегистрирована в 2010 году, ее уставный капитал составляет 10 000 евро. Единственным владельцем компании является Мартиньш Озолиньш.

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