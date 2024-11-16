Гунтис въехал в Юрмалу, не заплатив 3 евро за дневной пропуск. В результате забывчивость обошлась ему более чем в 100 евро. Он не единственный человек, который не заплатил за въезд и был оштрафован, но не знал об этом, пока не заметил, что судебные приставы "шныряют" по его банковскому счету.

Гунтис был оштрафован на 50 евро за то, что не заплатил 3 евро за въезд в Юрмальскую зону особого режима, что он должен был сделать до 23:59 в день въезда. По его словам, он не знал о наказании, так как уведомления портала Latvia.lv об административном правонарушении и штрафе не приходили на его электронную почту. Поскольку штраф не был оплачен в течение месяца, деньги были взысканы с помощью судебного исполнителя. В результате со счетов мужчины в различных банках было списано по 10 евро за транзакцию, а с одного счета - 105 евро, включая плату за работу судебного исполнителя.

С февраля 2024 года в Юрмале был введен режим круглогодичных пропусков, а плата за них увеличилась с 2 до 3 евро. До этого, начиная с 2013 года, проездные не нужно было покупать в зимний сезон. Однако система пропусков действует в курортном городе с 1996 года.

Доход от взимания платы за въезд в 2023 году составил 2,87 млн евро.

Доход от приобретения пропусков в 2024 году составляет 5,25 млн евро.

Муниципалитет объясняет, что правила были введены, чтобы снизить интенсивность движения, которая увеличивается с каждым годом, и побудить водителей использовать более экологичные виды транспорта, сообщает муниципалитет.