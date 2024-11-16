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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Пардаугаве люди, сами того не зная, живут в не сданном в эксплуатацию доме

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Дом в Пардаугаве
Дом в Пардаугаве Фото: Ekrānšāviņš

Ингрида более 20 лет назад приобрела квартиру в здании в Пардаугаве. Недавно здание посетил строительный инспектор, после чего жителям сообщили - их дом не сдан в эксплуатацию, сообщает передача Bez Tabu.

В ходе обследования строительный эксперт заметил несколько несоответствий в строительном проекте, а также самовольное строительство, которое жителям нужно устранить.

"Я купила квартиру, а теперь у меня требуют сдать здание в эксплуатацию. Это должно было сделать предприятие Remarks māja, которое уже не существует. Теперь приходит строительный инспектор и говорит, что здание не соответствует строительному проекту," - возмущена Ингрида, которая на покупку квартиры брала ипотечный кредит.

Swedbank указывает, что в данный момент финансирование на приобретение такой недвижимости выделено бы не было.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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