В Пардаугаве люди, сами того не зная, живут в не сданном в эксплуатацию доме

В ходе обследования строительный эксперт заметил несколько несоответствий в строительном проекте, а также самовольное строительство, которое жителям нужно устранить.

"Я купила квартиру, а теперь у меня требуют сдать здание в эксплуатацию. Это должно было сделать предприятие Remarks māja, которое уже не существует. Теперь приходит строительный инспектор и говорит, что здание не соответствует строительному проекту," - возмущена Ингрида, которая на покупку квартиры брала ипотечный кредит.