Ингрида более 20 лет назад приобрела квартиру в здании в Пардаугаве. Недавно здание посетил строительный инспектор, после чего жителям сообщили - их дом не сдан в эксплуатацию, сообщает передача Bez Tabu.
В Пардаугаве люди, сами того не зная, живут в не сданном в эксплуатацию доме
В ходе обследования строительный эксперт заметил несколько несоответствий в строительном проекте, а также самовольное строительство, которое жителям нужно устранить.
"Я купила квартиру, а теперь у меня требуют сдать здание в эксплуатацию. Это должно было сделать предприятие Remarks māja, которое уже не существует. Теперь приходит строительный инспектор и говорит, что здание не соответствует строительному проекту," - возмущена Ингрида, которая на покупку квартиры брала ипотечный кредит.
Swedbank указывает, что в данный момент финансирование на приобретение такой недвижимости выделено бы не было.
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