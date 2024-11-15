Эксперт: возможны ценовые "пики" на электричество

"При условии теплой и ветреной погоды цены на электроэнергию могут оставаться на низком уровне (существенно ниже 100 евро за МВт/ч), однако следует учитывать, что может сбыться сценарий, при котором цены на электроэнергию могут превысить 100 евро за МВт/ч. То, как будет формироваться средняя стоимость электроэнергии в зимний период, будет сильно зависеть от погодных условий", - считает директор AJ Power по оптовой торговле Мик Габдуллин.

Исторически определяющим фактором цен на электроэнергию является температура наружного воздуха. В этом году начало осени в регионе было теплым, в результате чего роста потребления электроэнергии до сих пор не наблюдалось.

С понижением температуры наружного воздуха и существенным снижением генерации ветряной энергии в более обширной области цена электроэнергии может резко вырасти, а возможны и ценовые "пики".

С учетом того, что в такой ситуации потребуется дополнительный запуск теплоэлектростанций (ТЭЦ), так называемый Cold start для такого вида генерации обойдется дорого.

В зимний период, включая январь, февраль и март, количество воды в бассейне рек Даугавы будет играть определяющую роль в формировании цен на электроэнергию.

Например, под воздействием теплой и влажной погоды и в сочетании с высокой мощностью генерации гидроэлектростанций (ГЭС) и более высокой солнечной генерацией в марте цены на электроэнергию в отдельные часы могут быть даже отрицательными, прогнозирует Габдуллин.

Это означает, что при таком сценарии средняя цена электроэнергии в первом квартале следующего года может быть существенно ниже даже озвученного прогноза в 100 евро за МВт/ч.

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