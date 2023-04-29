Инфографика ⟩ В странах Балтии снижается цена на топливо

Самый дорогой бензин в конце этой рабочей недели был в Таллинне, за ним последовала Рига, а самая низкая цена бензина была в Вильнюсе. В свою очередь, самая высокая цена для дизельного топлива была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на заправках Circle K цена бензина 95-й марки сократилась на 1,8% - до 1,684 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 2,6% - до 1,514 евро за литр.

В Вильнюсе на заправках Circle K цена бензина 95-й марки сократилась на 2,5% - до 1,559 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 2% - до 1,459 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K цена бензина 95-й марки сократилась на 4% - до 1,699 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 4,5% - до 1,499 евро за литр.

Цены на автогаз в столицах стран Балтии уже вторую неделю подряд не менялись. В Риге литр стоит 0,795 евро, в Вильнюсе - 0,622 евро, а в Таллинне - 0,7 евро.