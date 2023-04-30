Передача: Латвия на острие ножа между стагнацией экономики и спиралью инфляции

Во время пандемии задача государственных деятелей заключалась в том, чтобы не допустить массового банкротства и безработицы, стимулируя экономику с помощью программ поддержки. Теперь Европейский центральный банк старается тормозить экономику, чтобы остановить нездоровую инфляцию. Для Латвии это означает балансировать на острие ножа между экономической стагнацией и спиралью инфляции, сообщает передача телеканала TV3 Nekā personīga.
Во всей еврозоне инфляция постепенно сокращается, и в Латвии она сейчас самая высокая. В прошлом году инфляция в Латвии достигла 22%, а теперь постепенно уменьшается. В марте она была 17,2%. Если ранее латвийский банк прогнозировал, что до конца года инфляция сократится до 10%, то теперь уже допускают даже 3%.
Инфляция в Латвии - самая высокая в еврозоне, и в течение всего прошлого года именно в странах Балтии рост цен был самым быстрым.
"Мы были очень тесно связаны с Россией и российскими энергоресурсами, это также нанесло нам большой удар", - поясняет президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
"Следующая вещь - мы видели в мире, что очень быстро росли цены на продовольствие и энергию, и, к сожалению, для нас как относительно бедной страны в рамках еврозоны эта корзина цен больше. Таким образом, это ударяет по большей части кошелька".
Экономисты объясняют, что содержание жилья и продовольствие у нас занимает больше удельного веса в формуле измерения инфляции. Однако рыночные законы не могут объяснить рост всех цен, и подозрительная доля в инфляции все увеличивается.
"Похоже, что в отдельных сферах конкуренция недостаточно острая, что позволяет повысить цены только потому, что другие поднимают", - отмечает Казакс.
"К сожалению, что мы видим и в наших моделях, в течение последних кварталов эта необъяснимая часть инфляции постепенно становится больше. Это такой известный безжалостный эффект, что поднимают цены только потому, что другие поднимают, и ситуация становится еще хуже".
Председатель совета фискальной дисциплины Инна Штейнбука объясняет, что рост цен может способствовать нехватке конкуренции.
"В условиях маленького рынка, что определяет давление на рост цен с стороны предложения, там действительно надо посмотреть, нельзя ли каким-то образом исследовать, не надо ли все-таки улучшить конкуренцию. Здесь, возможно, стоит подумать, что можно сделать в Совете по конкуренции, а это уже государственные структуры".
В связи с ростом цен Совет по конкуренции начал проверку. Он хочет узнать, на каком этапе продукты питания получают большую наценку.
Этой зимой крестьяне протестовали против абсурдной ситуации, что за молоко они не получают даже себестоимость, а на полках магазинов на молочные продукты огромная наценка.
В настоящее время в Совете по конкуренции проходят несколько мероприятий по надзору за рынком в отношении соблюдения добросовестной практики розничной торговли, сообщила руководитель отдела по предотвращению недобросовестной торговой практики Совета по конкуренции Санита Ульяне.
"Первое, на что мы смотрим - это отношения, сотрудничество между поставщиком и розничным торговцем, оценивая, не существуют ли какие-либо нечестные торговые ограничения или другие неблагоприятные условия конкуренции. Второй блок, который мы оцениваем - это корреляция цен в реализации продукции от производителя до торгового места. На языке людей - мы оценим, на каком этапе образовалось подорожание", - поясняет Ульяне.
Надзиратели следят за изменением цен на конкретные продукты. Выводы могут быть известны в конце этого года.
Подозрение в использовании ситуации падает как на производителей, так и на торговцев. Две сети продовольственных магазинов - Rimi и Maxima - за последние 15 лет свою долю рынка повысили от 46% до 60%. Совет по конкуренции считает, что олигополией это назвать нельзя, так как существует еще несколько сетей меньше.
Так, сейчас исследуют, насколько вход Lidl на рынок улучшает ситуацию. Пока у этой сети не хватает магазинов, чтобы сильно повлиять на двух крупных игроков.
"Маржа прибыли предприятий, доход предприятий по-прежнему сохраняется очень хорошим и сильным, в отдельных сферах он даже восходящий, - отмечает Казакс. - И это тот элемент безжалостности, потому что в момент, когда экономика слаба и инфляция настолько высока, нормально было бы, чтобы эти маржи прибыли сдавливались, это частично тормозит экономику, что, в свою очередь, означает, что инфляция будет тормозиться быстрее".
Среди крупных торговцев отчет за прошлый год представила только Maxima. Он показывает, что в 2022 году прибыль сети магазинов сохранилась на уровне предыдущих лет. Ни одна из трех крупнейших сетей не согласилась на интервью, но Maxima Latvija прислала письменный комментарий.
"Перед каждым изменением цен проводятся длительные переговоры с производителями и поставщиками, чтобы убедиться в том, что изменение цен действительно неизбежно и обоснованно, пытаясь обеспечить низкие цены по возможности дольше. Следует отметить, что главной причиной роста цен со стороны производителей был именно рост цен на электроэнергию и подорожание производственных затрат, а также вызовы в обеспечении различных составных частей, или логистики. Тот или иной рост цен пережили почти все категории товаров. Средний рост цен составил от 5 до 30% в зависимости от категории товаров", - отмечают на предприятии.
"Важно отметить, что благодаря тщательному планированию, продуманным инвестициям и инициативам снижения цен, рост цен и показатели инфляции в магазинах Maxima Latvija были ниже, чем в стране в целом", - комментирует предприятие.
Всю вину возложить на производителей продуктов питания или торговцев нельзя.
Совет фискальной дисциплины допускает, что законы экономики не выполняются из-за зарплат в конвертах.
В прошлом году зарплаты в среднем выросли на 8%, а инфляция превысила 17%. В таких условиях люди обычно покупают меньше, и это заставляет цены снижаться, но в розничной торговле никакого спада не было. Частично это можно объяснить тратой денег, вырученной во время пандемии, но, скорее всего, не полностью.
У правительства теоретически есть возможность немного тормозить инфляцию, но политики не осмеливаются это делать.
"Конечно, инструменты есть, но мы не можем использовать эти инструменты, - говорит председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс. - Основным средством для уменьшения инфляции является сокращение бюджетного кризиса, консолидация. Мы продолжим мониторинг ситуации, и, конечно, если осенью снова произойдет рост цен на энергоресурсы, мы будем готовить программы, чтобы продолжать помогать жителям. Конечно, это влияет на снижение темпа инфляции, но мы не можем перенести все это на жителей, поэтому нам с помощью бюджета придется им помочь".
Теперь наибольший страх заключается в том, что будет действовать спираль инфляции, как это произошло в 2006 и 2007 годах.
"Сама себя начинает содержать, это проблема, - подчеркивает Казакс. - Жители, предприятия ожидают, что и в следующем году инфляция будет выше, следовательно, цена повысится и в текущих предложениях. Это, в свою очередь, приводит к повышению зарплаты, и одним из элементов стала бы спираль инфляции. Хорошая новость в том, что в данный момент мы этого не видим".
"У нас есть историческая память - 2008 и 2009 годы, - напоминает Рейрс. - Предполагалось, что этот кризис будет похож на него. Я думаю, что самым безумным, что происходило в то время, была безработица, потому что безработица создает очень много негативных последствий, и наша главная задача заключалась в том, чтобы защитить работников от увольнения".
Финансовый кризис 15 лет назад вместе с другими ошибками вызвал бум кредитования. Теперь приток дешевых денег такого масштаба Латвии не угрожает.
Банки со времен кризиса кредитуют мало, мешая экономике развиваться. Теперь Банк Латвии пригрозил внедрить налог на банковские услуги, если кредитные учреждения не начнут активнее выдавать ссуды. Здесь также ощущаются последствия нехватки конкуренции. В настоящее время банковские кредиты выдаются практически только по государственным гарантиям. Вместе с политикой Европейского центрального банка тормозить инфляцию высокими процентными ставками банковские доходы только растут.
Несмотря на высокую инфляцию, которая является самой острой проблемой сейчас, экономистов в долгосрочной перспективе больше беспокоит стагнация экономики.
Причин много, но одна из них - по сравнению со средним показателем еврозоны в Латвии кредитов выдано на 20 миллиардов меньше.
"Рецессии экономики нет, а рост очень слабый, - говорит Казакс. - Потеряны ли риски рецессии? Нет-нет. Не только в еврозоне этот рост ставок в один момент может затормозить экономику. Если инфляция будет устойчивой, эти замедляющие факторы надо будет укрепить".
"В настоящее время, если мы взглянем на внутренний валовой продукт на душу населения, мы по этому показателю отстаем от Румынии, а Эстония и Литва уже опережают Испанию", - подчеркивает Штейнбука.
На следующей неделе Совет Европейского центрального банка, в который входит также руководитель Банка Латвии Мартиньш Казакс, примет решение о дальнейших действиях по укреплению инфляции. Вероятнее всего, он продолжит увеличивать процентные ставки по займам.
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