Передача: Латвия на острие ножа между стагнацией экономики и спиралью инфляции

Надзиратели следят за изменением цен на конкретные продукты. Выводы могут быть известны в конце этого года.

Подозрение в использовании ситуации падает как на производителей, так и на торговцев. Две сети продовольственных магазинов - Rimi и Maxima - за последние 15 лет свою долю рынка повысили от 46% до 60%. Совет по конкуренции считает, что олигополией это назвать нельзя, так как существует еще несколько сетей меньше.

Так, сейчас исследуют, насколько вход Lidl на рынок улучшает ситуацию. Пока у этой сети не хватает магазинов, чтобы сильно повлиять на двух крупных игроков.

"Маржа прибыли предприятий, доход предприятий по-прежнему сохраняется очень хорошим и сильным, в отдельных сферах он даже восходящий, - отмечает Казакс. - И это тот элемент безжалостности, потому что в момент, когда экономика слаба и инфляция настолько высока, нормально было бы, чтобы эти маржи прибыли сдавливались, это частично тормозит экономику, что, в свою очередь, означает, что инфляция будет тормозиться быстрее".

Среди крупных торговцев отчет за прошлый год представила только Maxima. Он показывает, что в 2022 году прибыль сети магазинов сохранилась на уровне предыдущих лет. Ни одна из трех крупнейших сетей не согласилась на интервью, но Maxima Latvija прислала письменный комментарий.