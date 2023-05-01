Передача: Latvenergo купило турбины для латвийских ГЭС у фирмы из РФ

Технический директор ГЭС Latvenergo Андрис Зегеле отмечает: "Если речь идет о Рижской ГЭС, то здесь геометрия не позволяла напрямую увеличить установленную мощность. Но оборудование является более технологически развитым и современным, и таким образом мы могли увеличить эффективность этих агрегатов. Мы с тем же количеством воды производим больше электроэнергии. Или наоборот - мы производим то же количество электроэнергии с меньшим количеством воды. А второе - это то, что, конечно, это оборудование каждый год становится все старше, ежегодно увеличивается число отказов или количество дефектов. И чтобы мы не попали в ситуацию, когда агрегат недоступен для производства электроэнергии, мы планируем работы по восстановлению и реконструкции. У нас не так, что мы ждем: "Ну, все сломалось" - и только тогда начинаем что-то делать".