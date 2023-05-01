Передача: Latvenergo купило турбины для латвийских ГЭС у фирмы из РФ

Передаче TV3 Nekā personīga стало известно, что из-за санкций и в результате войны провалились две закупки для восстановления изношенных установок Кегумской и Плявиньской гидроэлектростанций (ГЭС), которые позволили бы повысить эффективность производства электроэнергии и устранить ситуации, когда в какой-то момент водные турбины могут сломаться.
Кегумская ГЭС была построена во времена Улманиса. Первый гидроагрегат был включен незадолго до войны, 15 октября 1939 года. В свою очередь, Плявиньская ГЭС была передана в эксплуатацию возле Айзкраукле в советское время - в 1968 году. Она является одной из крупнейших в Европе. После включения этого гиганта затопило Стабурагс и другие обширные территории.
Гидростанции действуют как гигантская мельница. Вода закручивает металлические турбины, которые приводят в действие генератор и производят электричество. Как любой механизм, они со временем изнашиваются и должны быть отремонтированы или полностью заменены.
14 лет назад Latvenergo решило, что необходимо восстановить все отслужившие свое время 23 гидроагрегата, которые производят электроэнергию на Плявиньской, Кегумской и Рижской ГЭС. Было обещано, что работы на нескольких этапах будут завершены до 2021 года. Это повысило бы безопасность станций, и производство электроэнергии стало бы более эффективным.
В Рижской ГЭС были полностью заменены все устройства. Проводила работы и устанавливала огромные роторы компания General Electric. Были также модернизированы блок управления и электроника, которая контролирует работу ГЭС.
Технический директор ГЭС Latvenergo Андрис Зегеле отмечает: "Если речь идет о Рижской ГЭС, то здесь геометрия не позволяла напрямую увеличить установленную мощность. Но оборудование является более технологически развитым и современным, и таким образом мы могли увеличить эффективность этих агрегатов. Мы с тем же количеством воды производим больше электроэнергии. Или наоборот - мы производим то же количество электроэнергии с меньшим количеством воды. А второе - это то, что, конечно, это оборудование каждый год становится все старше, ежегодно увеличивается число отказов или количество дефектов. И чтобы мы не попали в ситуацию, когда агрегат недоступен для производства электроэнергии, мы планируем работы по восстановлению и реконструкции. У нас не так, что мы ждем: "Ну, все сломалось" - и только тогда начинаем что-то делать".
Зегеле указывает, что жизненный цикл агрегатов может составлять около 40 лет.
Однако в остальных двух турбинах ГЭС не было никаких изменений. В ноябре 2013 года и в январе 2014 года Latvenergo объявило закупку на реконструкцию гидроагрегатов на Плявиньской и Кегумской ГЭС.
Была отобрана российская компания Power Machines, или "Силовые машины", которая предложила самую низкую цену. Для восстановления обеих станций - 78 миллионов евро.
За эту сумму планируется произвести, доставить и заменить два гидроагрегата в Плявиняс и три в Кегумсе. Находящаяся в Санкт-Петербурге компания "Силовые машины" начала работы: провела расчеты, проектирование и взялась за производство оборудования.
Через несколько недель после заключения договора в начале 2014 года в Украине началась аннексия Крыма под руководством президента России Владимира Путина. 18 марта Путин подписал договор о вхождении Крыма в состав России.
В 2017 году - через три года после аннексии Крыма - разгорелся международный скандал. Некий очевидец в Севастополе снял обернутые пленкой устройства. Оказалось, что это турбины, которые производит совместное предприятие немецкой компании Siemens и российских "Силовых машин".
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает, что при помощи этого оборудования осуществляется прямая поддержка российских усилий укрепить свою оккупационную власть, обеспечивая независимую поставку электроэнергии в Крым и Севастополь. В начале 2018 года "Силовые машины" были включены в санкционный список США.
Бывший председатель правления Latvenergo Арис Жигурс, который был в должности с 2012 по 2020 год, рассказывает: "Россияне успели заменить одну турбину в полном объеме в Плявиняс и одну турбину в Кегумсе.
И я могу путать года, но, по-моему, в начале 2018 года американское OFAC наложило санкции на российское предприятие "Силовые машины", и рассчитаться с этим предприятием стало невозможно".
Состоялось несколько совещаний в Кабинете министров и Министерстве финансов, так как из-за санкций невозможно было доставить в Латвию другие устройства, которые были произведены и находились в России. Все латвийские коммерческие банки отказались от платежей российской компании. Представители Latvenergo многократно ездили в США, чтобы попытаться уговорить Государственную казну разрешить завершить сделку.
OFAC Латвии разрешило российскому санкционированному предприятию осуществить только один платеж. Как известно Nekā personīga, это случилось с помощью банка Citadele. Latvenergo не раскрывает, насколько велика сумма, уплаченная российскому предприятию по договору на общую сумму 78 миллионов евро.
От комментариев отказалась и юридическая фирма Sorainen, по адресу которой на улице Валдемара в Риге ранее был зарегистрирован латвийский филиал "Силовых машин".
"Баланс был составлен в пределах того, что мы должны были за выполненную, еще не оплаченную работу и поставленные машины. За вычетом тех штрафов, которые они задолжали по сумме контракта. Это была цифра, которую мы заплатили Power Machines, - говорит Зегеле. - В контракте, который мы подписали, указано, что это коммерческая информация, которую я не могу разглашать, но на самом деле оплачена была только уже проделанная работа".
Руководство Latvenergo решило, что доставленное из России оборудование необходимо установить. В 2019 году было объявлено о новой закупке на сумму 40 млн евро.
В участии были заинтересованы четыре компании. Но требование установить оборудование российского производства и предоставить на него полную гарантию, вероятно, отпугнуло заинтересованных. Заявку подала только одна фирма, которая и выиграла конкурс - базирующаяся в Чехии ČKD Blansko. Полтора года Latvenergo и чехи спорили об условиях контракта. Он был подписан только в самом конце 2021 года.
Через несколько месяцев в Украине разгорелась полномасштабная война. До этого Госдума РФ единогласно ратифицировала соглашения о сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Среди голосовавших - депутат Госдумы Андрей Трифонов, многолетний генеральный директор металлообрабатывающей и машиностроительной компании "Тяжмаш".
Учитывая, что "Тяжмаш" является единственным владельцем чешской ČKD Blansko, чехи заморозили акции компании. И это снова провалило планы Latvenergo по установке турбин.
"В ходе процедуры закупки мы, конечно, подробно изучили, кто эти реальные бенефициары этой компании, - говорит Зегеле. - Мы общались с соответствующими финансовыми и силовыми структурами, а также с органами по мониторингу закупок. По сути, мы пришли к выводу, что предполагаемые риски не являются основанием для прекращения закупок. У нас не было других вариантов, и это было выгодно с финансовой точки зрения. Предприниматель намеревался использовать изготовленное оборудование - соответственно, на тот момент решение было таково".
Как отмечает Зегеле, органы по контролю за безопасностью предоставили Latvenergo информацию о том, кто является собственником, и указали на наличие потенциальных рисков.
Latvenergo со своей стороны расторгло договор. Но россияне, прикрывающиеся чешской компанией, до сих пор пытаются этому противостоять. Филиал этой компании в Латвии также был зарегистрирован по адресу, где находится адвокатское бюро Sorainen.
"В настоящее время мы имеем дело с фактическим судебным процессом расторжения договора в судах Латвии и Чехии", - говорит Зегеле, но отказывается от дальнейших комментариев.
Оборудование, закупленное Latvenergo в России, до сих пор остается под открытым небом на Кегумской ГЭС, а также на складах Плявиньской ГЭС и ТЭЦ-2. Как утверждает Latvenergo, ничего плохого с ними случиться не может.
Бывший министр экономики Янис Витенбергс говорит, что ничего не помнит "о такой истории". "Я был на ГЭС. Помню, что продвигались какие-то ремонтные работы, но действительно не могу комментировать какой-либо результат или чем все это закончилось".
В свою очередь нынешний министр экономики Илзе Индриксоне говорит, что такой информацией у нее не было. "Прошлым летом мы долго дискутировали о ремонтных работах, из-за которых пришлось резко снижать уровень воды, что доставляло неудобства и жителям, и муниципалитетам. Но я действительно не владею информацией о таких нюансах".
Latvenergo обещает в этом году объявить третий тендер и искать компанию, которая смогла бы наконец установить российское оборудование на Плявиньской и Кегумской станциях.
Latvenergo утверждает, что оборудование, купленное в РФ несколько лет назад, с учетом стремительно растущих цен на металлы сейчас стоило бы намного дороже. Но это не исключает того, что начатая 10 лет назад закупка до сих пор не реализована, а все гидроагрегаты - не заменены. Кроме того, следует учитывать, что проводить столь масштабный ремонт в сезон дождей или паводков нельзя, и стоит дождаться момента, когда уровень воды в Даугаве будет низким.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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