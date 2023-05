Видео ⟩ Все песни "Евровидения". Выбери своего фаворита!

Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (Австрия)

Albina & Familja Kelmendi - Duje (Албания)

TuralTuranX - Tell Me More (Азербайджан)

Wild Youth - We Are One (Ирландия)

Sudden Lights - Aijā (Латвия)

The Busker - Dance [Our Own Party] (Мальта)

Паша Парфені - Soarele Și Luna (Молдова)

Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight (Нидерланды)

Gustaph - Because Of You (Бельгия)

Мэй Мюллер (Mae Muller) - I Wrote A Song (Великобритания)

Lord of the Lost - Blood & Glitter (Германия)

Alessandra Mele - Queen Of Kings (Норвегия)

Mimicat - Ai Coração (Португалия)

Luke Black - Samo Mi Se Spava (Сербия)

Käärijä - Cha Cha Cha (Финляндия)

Let 3 - Mama ŠČ! (Хорватия).



Vesna - My Sister's Crown (Чехия)





Remo Forrer - Watergun (Швейцария)

Loreen - Tattoo (Швеция)

Brunette - Future Lover (Армения)

Victor Vernicos - What They Say (Греция)

Iru - Echo (Грузия)

Reiley - Breaking My Heart (Дания)

Alika - Bridges (Эстония)

Diljá - Power (Исландия)

Andrew Lambrou - Break A Broken Heart (Кипр)

Monika Linkytė - Stay (Литва)

Blanka - Solo (Польша)

Theodor Andrei - DGT [Off And On] (Румыния)

Piqued Jacks - Like An Animal (Сан-Марино)

Joker Out - Carpe Diem (Словения)

Марко Менгони (Marco Mengoni) - Due Vite (Италия)

Tvorchi - Heart Of Steel (Украина)

Blanca Paloma - Eaea (Испания)

La Zarra - Évidemment (Франция)