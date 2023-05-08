Передача: Финансовое положение LDz не улучшается; Минфин денег давать не хочет

В начале года Министерству сообщения было поручено подготовить доклад с вариантами дальнейшего сокращения расходов железнодорожной компании. Доклад пока не попал на стол правительства, потому что у Министерства финансов имеются возражения - оно не хочет предоставлять предприятию субсидии в запрашиваемом размере.

Тем временем по-прежнему неизвестно, кто будет руководить LDz в дальнейшем, так как конкурс на должность руководителя продлен еще на месяц.

Реформы, оптимизация расходов и увольнения в государственной компании продолжаются уже долгое время, но финансовая ситуация не улучшается.

По словам министра сообщения Яниса Витенбергса, возможности сокращения расходов LDz исчерпаны.

По данным передачи Nekā personīga, один из рассматриваемых в докладе вариантов предусматривает слияние трех дочерних предприятий LDz - LDz cargo, LDz Ritošā sastāva serviss и LDz Loģistika, хотя выгода будет небольшой.

По словам министра сообщения, объединение позволит сократить расходы примерно на 2-3 млн евро. Не исключена также возможность продажи охранного предприятия LDz apsardze.

В то же время LDz требует дополнительных денег из бюджета. Министерство финансов недовольно этим и считает, что расходы необходимо еще больше сократить.

"Это достаточно большие ресурсы, а у правительства сейчас совершенно другие приоритеты", - заявил в связи с этим министр финансов Арвил Ашераденс, подчеркнув, что в первую очередь ресурсы должны направляться в здравоохранение и образование.