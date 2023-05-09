Предупреждают о мошенниках, рассылающих письма и сообщения якобы от имени VID

Мошенническим является и электронное письмо, содержащее призыв предпринять какие-либо действия для получения возврата налога, если ссылки в этом письме не ведут на адрес eds.vid.gov.lv или eds.vid.gov.lv/login/. Чтобы получить возврат налога, жители должны подать годовую декларацию о доходах, после чего возврат налога будет производен автоматически. Если же VID просит уточнить декларацию, то это необходимо сделать только в системе декларирования. Уведомления, которые система электронного декларирования отправляет по электронной почте, приходят от адресата "VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma" (Система электронного декларирования VID) vid.eds@vid.gov.lv.

Если возникают сомнения в истинности полученного сообщения, можно обратиться в VID для уточнения информации по консультационному номеру 67 120 000.

Как отмечает VID, если человек уже ввел свои банковские данные на сайте мошенников, ему следует как можно скорее обратиться в свой банк, чтобы заблокировать доступ к деньгам и вернуть потерянные средства. Скорость действий после инцидента имеет решающее значение для возвращения похищенных средств.

Следует также написать заявление в Государственную полицию. Если на сайте мошенников были затребованы и введены данные платежной карты (вместо кодов Smart-ID), то пользователь сам может оперативно ее заблокировать в своем интернет-банке.

При получении мошеннических сообщений желательно переслать их в учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv на адрес электронной почты cert@cert.lv, чтобы защитить других жителей от попыток мошенничества.