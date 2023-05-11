Видео ⟩ Во двор дома эстонского политика забежали три медведя

Вчера, 9 мая, вечером в деревне Вийзу (Эстония) случайные прохожие заметили медведей, бродящих во дворе дома политика Керсти Сарапуу. По словам очевидцев, их было три, пишет Rus.Postimees.
Так как в красивом и ухоженном саду депутата медведи не нашли ничего интересного, после небольшой прогулки они побежали обратно в лес.
Керсти Сарапуу знала о неожиданном визите косолапых. "Я тоже видела эту запись. Это нечто", - сказала она. По словам местных жителей, ранее в этом районе никто медведей не встречал.