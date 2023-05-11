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Видео ⟩ Во двор дома эстонского политика забежали три медведя

Rus.Postimees
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Вчера, 9 мая, вечером в деревне Вийзу (Эстония) случайные прохожие заметили медведей, бродящих во дворе дома политика Керсти Сарапуу. По словам очевидцев, их было три, пишет Rus.Postimees

Так как в красивом и ухоженном саду депутата медведи не нашли ничего интересного, после небольшой прогулки они побежали обратно в лес.

Керсти Сарапуу знала о неожиданном визите косолапых. "Я тоже видела эту запись. Это нечто", - сказала она. По словам местных жителей, ранее в этом районе никто медведей не встречал.

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