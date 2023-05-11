Газета: Латвии придется импортировать орнитологов

В Латвии не хватает квалифицированных экспертов-экологов: не хватает специалистов, которые могли бы провести оценку воздействия на окружающую среду многих уже начатых и планируемых проектов ветряных электростанций, пишет Latvijas avīze.
Особенно не хватает орнитологов, специалистов по летучим мышам, специалистов по биотопам и т.д. Об этом рассказала в последнем обзоре рынка электроэнергии директор по развитию ветряных и солнечных парков АО "Latvenergo Илвия Борейко.
Ведется поиск специалистов в других стран Европейского союза для сезонных исследований.
Однако активное строительство ветряных электростанций в настоящее время ведется по всему ЕС, поэтому специалистов не хватает по всей Европе.
"Основная причина в том, что есть потребность в сертифицированных специалистах, но не все орнитологи хотят получить такие сертификаты. Причем потребность в таких специалистах носит волнообразный характер, проходит время, и они больше не нужны. У таких специалистов часто нет стабильной работы, потому что она очень сезонная, связана с каким-то краткосрочным договором", - говорит Виестур Керус, председатель правления Латвийского орнитологического общества.
Он согласен, что в настоящий момент, когда требуется большое количество специалистов-экологов в очень короткие сроки при стремительном строительстве ветровых парков по всей Европе, их придется привлекать из-за рубежа.
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