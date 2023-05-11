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Фото ⟩ Финны одели скульптуры на вокзале в Хельсинки как своего участника "Евровидения-2023"

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/SCANPIX/AFP

В понедельник, 8 мая, каменные статуи исполинов со светильниками на железнодорожном вокзале Хельсинки были одеты в ярко-зеленые болеро - как у участника от Финляндии на "Евровидении" Käärijä. Об этом сообщает rus.err.ee. 

В начале процесса одевания возникли сложности, костюмер следила на подъемном кране за тем, чтобы одежда села правильно, пишет Yle.

Каменных исполинов наряжали и ранее: последний раз они носили маски во время пандемии коронавируса.

По словам директора дальнего сообщения VR Пииа Тююниля, одежда статуй всегда тщательно обдумывается:

"Käärijä в последние недели стал международным явлением, и мы хотим поддержать его. Одежда Käärijä идеально подходит весенней атмосфере".

Статуи будут одеты в ярко-зеленые болеро как минимум всю эту неделю. Если участник победит, то наряды задержатся еще ненадолго.

Галерея: Каменных исполинов на вокзале Хельсинки одели как участника "Евровидения" от Финляндии

Финскому рэперу Käärijä предсказывают второе место на "Евровидении-2023". Однако все еще может измениться!

Выступление Käärijä

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