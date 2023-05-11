Фото ⟩ Финны одели скульптуры на вокзале в Хельсинки как своего участника "Евровидения-2023"

В понедельник, 8 мая, каменные статуи исполинов со светильниками на железнодорожном вокзале Хельсинки были одеты в ярко-зеленые болеро - как у участника от Финляндии на "Евровидении" Käärijä. Об этом сообщает rus.err.ee.
В начале процесса одевания возникли сложности, костюмер следила на подъемном кране за тем, чтобы одежда села правильно, пишет Yle.
Meanwhile in Helsinki, Finland...#käärijä #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/XncL79SNM2— Käärijä Supporters (@KaarijaSupps) May 8, 2023
Каменных исполинов наряжали и ранее: последний раз они носили маски во время пандемии коронавируса.
По словам директора дальнего сообщения VR Пииа Тююниля, одежда статуй всегда тщательно обдумывается:
"Käärijä в последние недели стал международным явлением, и мы хотим поддержать его. Одежда Käärijä идеально подходит весенней атмосфере".
Статуи будут одеты в ярко-зеленые болеро как минимум всю эту неделю. Если участник победит, то наряды задержатся еще ненадолго.
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Выступление Käärijä
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