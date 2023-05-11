В прошлом году Кариньш на посту премьера заработал более 90 000 евро

Накопления премьера в различных финансовых учреждениях на конец прошлого года составляли 113 493 евро и 189 032 долларов. Для сравнения, год назад его накопления составляли 132 900 евро и 296 686 долларов. Самые большие накопления у премьера в пенсионном фонде Morgan Stanley.

Кариньш владеет акциями восьми американских предприятий, номинальная стоимость акций составляет 28 466 долларов. Кроме того, его принадлежит часть недвижимости в Айнажи и недвижимость в Риге, а также автомобиль Toyota Yaris Hybrid 2013 года выпуска, мопед Aprilia 2015 года выпуска и лодка TERHI 440.

Кариньш вступил в должность премьер-министра в конце января 2019 года. В 2019 году в виде зарплаты он получил от Кабинета министров примерно 66 000 евро, в 2020 году - чуть более 73 000 евро, а в 2021 году - почти 78 000 евро. Кариньш повторно вступил в должность премьера в декабре 2022 года.