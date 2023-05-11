"Ребенок от трех родителей": врачи в Британии сообщили об успехе новаторской методики. Как это работает?

Ранее ученые из Ньюкасла предупреждали, что существует риск "реверсии" в случае, если какие-то из дефективных митохондрий матери все-таки окажутся в конечной яйцеклетке, и впоследствии их число возрастет.

Первый младенец родился в США

В 2015 году, когда британское правительство принимало решение о том, чтобы разрешить на законодательном уровне митохондриальную заместительную терапию, было подсчитано, что в Великобритании благодаря этой процедуре смогут родиться до 150 таких детей.

Однако после этого последовало затишье, и, как передает газета Guardian, процесс замедлился из-за пандемии, когда возникла нехватка доноров, готовых сотрудничать с ожидавшими потенциальными родителями.

В результате самый первый младенец в мире, зачатый этим способом, появился на свет в Мексике благодаря процедуре, проведённой в США.

Он родился у женщины из Иордании, являвшейся носителем синдрома Лея - заболевания, поражающего центральную нервную систему человека. Сама она здорова, но из-за дефективных митохондрий у нее погибло двое детей.

Когда ученые из Ньюкасла объявили о своих исследованиях и выступили с инициативой законодательного одобрения процедуры в Британии, у них были и противники. В частности, представители Римско-католической и Англиканской церквей, считавшие трехстороннее ЭКО неэтичной и небезопасной процедурой.