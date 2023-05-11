Инфографика ⟩ Годовая инфляция в апреле уменьшилась до 15,1%. Как за месяц изменились цены?

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 20,2%.

Подорожали хлеб (+38,8%), кондитерские изделия (+23,3%), мука и крупы (+15,9%), вяленое, соленое или копченое мясо (+21,8%), птица (+20%), мясные продукты (+18,2%). Подорожали сыры и творог (+15,9%), яйца (+28%), молочные продукты (+12%). За год выросли цены на свежие овощи (+24,6%), кофе (+24,6%), свежие фрукты (+14,4%), сахар (+63,9%), мороженое (+26,5%) и шоколад (+21,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 8,1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,3%, подорожали пиво, крепкие спиртные напитки и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 7,8%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 35,8%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+60,2%), электроэнергию (+56,2%), природный газ (+79,5%) и твердое топливо (+26%). Подорожали услуги водоснабжения, канализации, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, а также вывоз мусора.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 10%. В течение года подорожали фармацевтические товары, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 12,8%, при этом подорожали корма для домашних животных, услуги для отдыха и спорта, цветы, абонентская плата за телевидение, газеты и журналы, персональные компьютеры, канцтовары и принадлежности для рисования.

Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 15,8%. Дороже стали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 13,6%, услуги столовых - на 18,8% и услуги быстрого питания - на 18,1%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.

В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 14,3%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стали услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, страхование автотранспортных средств.

В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на услуги связи, бытовую химию и средства по уходу, одежду, техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей, пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С другой стороны, цены на топливо снизились на 10,8%.