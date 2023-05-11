Инфографика ⟩ Годовая инфляция в апреле уменьшилась до 15,1%. Как за месяц изменились цены?

В апреле этого года по сравнению с мартом потребительские цены в Латвии выросли на 0,3%, а за год - в апреле этого года по сравнению с апрелем 2022 года - они выросли на 15,1%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 17,3%, сообщает Центральное статистическое управление.
При этом средний за 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 20%.
В апреле 2023 года по сравнению с мартом 2023 года наибольшее влияние на изменение уровня цен оказали одежда и обувь (+0,4 п.п.), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,1 п.п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,1 п.п.), а также товары и услуги, связанные с жильем (-0,2 п.п.) и группа различных товаров и услуг (-0,1 п.п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.
По окончании акций в апреле по сравнению с мартом цены выросли на кофе (+3,1%), кондитерские изделия (+1,9%), хлеб (+0,9%), молоко (+1,4%), соль и специи (+6,4%). Подорожали также свинина (+1,3%), оливковое масло (+6,3%), макаронные изделия (+3,6%), мясные продукты (+1,5%).
С другой стороны, свежие овощи (-1,2%) и свежие фрукты (-0,7%) стали дешевле. В результате акций также снизились цены на сыр и творог (-1,2%), яйца (-2,3%), растительное масло (-3,4%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц вырос на 1%. Табачные изделия подорожали в среднем на 1,9%. Подорожали крепкие напитки (+1,1%), в основном из-за окончания акций на виски и бренди.
Средний уровень цен на одежду и обувь в апреле вырос на 7%. В связи с продолжением поступления товаров весенне-летнего сезона цены на обувь выросли на 20,9%, а на одежду - на 3,2%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц снизился на 1,2%. Самое значительное падение цен в группе в течение месяца было на электроэнергию. Твердое топливо и тепловая энергия тоже стали дешевле. С другой стороны, подорожали аренда жилья и услуги по управлению жилым фондом.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 0,4% за месяц в основном за счет падения цен на топливо на 1,1%. Цены на дизельное топливо снизились на 4,2%, на автогаз - на 0,1%, а цены на бензин выросли на 2,8%. Пассажирский воздушный транспорт и автомобильный пассажирский транспорт стали дороже.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,4%. В основном благодаря акциям подешевели средства личной гигиены и косметика.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца был на корм для домашних животных, абонентскую плату за телевидение, услуги общественного питания, стоматологические услуги и гостиничные услуги. С другой стороны, цены на комплексные услуги досуга снизились.
Наибольшее влияние на рост среднего уровня потребительских цен в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (+5,8 п.п.), продукты питания и безалкогольные напитки (+ 5,3 п.п.), товары и услуги, связанными с отдыхом и культурой (+0,8 п.п.), а также группа прочих товаров и услуг (+0,7 п.п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 20,2%.
Подорожали хлеб (+38,8%), кондитерские изделия (+23,3%), мука и крупы (+15,9%), вяленое, соленое или копченое мясо (+21,8%), птица (+20%), мясные продукты (+18,2%). Подорожали сыры и творог (+15,9%), яйца (+28%), молочные продукты (+12%). За год выросли цены на свежие овощи (+24,6%), кофе (+24,6%), свежие фрукты (+14,4%), сахар (+63,9%), мороженое (+26,5%) и шоколад (+21,2%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 8,1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,3%, подорожали пиво, крепкие спиртные напитки и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 7,8%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 35,8%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+60,2%), электроэнергию (+56,2%), природный газ (+79,5%) и твердое топливо (+26%). Подорожали услуги водоснабжения, канализации, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, а также вывоз мусора.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 10%. В течение года подорожали фармацевтические товары, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 12,8%, при этом подорожали корма для домашних животных, услуги для отдыха и спорта, цветы, абонентская плата за телевидение, газеты и журналы, персональные компьютеры, канцтовары и принадлежности для рисования.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 15,8%. Дороже стали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 13,6%, услуги столовых - на 18,8% и услуги быстрого питания - на 18,1%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.
В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 14,3%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стали услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, страхование автотранспортных средств.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на услуги связи, бытовую химию и средства по уходу, одежду, техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей, пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С другой стороны, цены на топливо снизились на 10,8%.
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