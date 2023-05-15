Пн, 15.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Латвии построят новый завод. Инвестируют 10 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Завод по переработке пластмасс. Иллюстративное фото
Завод по переработке пластмасс. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Латвийская компания PET Baltija, переработчик полиэтилентерефталата (ПЭТ) пластика, управляемая INVL Baltic Sea Growth Fund, одним из крупнейших фондов частного капитала в странах Балтии, инвестирует более 10 млн евро в строительство нового предприятия.

Компания реализует проект завода в Олайне совместно с латвийским девелопером индустриального парка Piche, а общая сумма инвестиций превышает 35 млн евро. Здесь будут трудоустроены более 250 человек, сообщает INVL.

По словам Мариса Симановича, председателя правления группы управления окружающей средой и отходами Eco Baltia, которая управляет PET Baltija, строительство нового предприятия является одним из самых амбициозных проектов компании за последние годы.

Сообщается, что оно станет одним из крупнейших и самых современных предприятий по переработке ПЭТ в Европе и одним из крупнейших промышленных комплексов в Латвии. Сюда планируется перенести действующий завод в Елгаве к концу марта 2024 года.

PET Baltija является одним из крупнейших переработчиков ПЭТ в Северной Европе и крупнейшим в Балтийском регионе.

Акционерами Eco Baltia являются INVL Baltic Sea Growth Fund (52,81% акций), Европейский банк реконструкции и развития (30,51%) и руководство компании (16,68%).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх