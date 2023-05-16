Над памятником Свободы можно будет увидеть "Полярную радугу"

Заинтригованный тем, что радуги не существует ни на Северном, ни на Южном полюсе, художник Кристапс Анцанс создал виртуальную двойную радугу, чтобы поддержать ЛГБТК-сообщества по всему миру, призывая общественность к пониманию, сочувствию и солидарности.

"Полярную радугу" можно будет увидеть вдоль линии 24-го меридиана по всему миру от Северного до Южного полюса на всех смарт-устройствах через приложение Polar Rainbow ("Полярная радуга").

В Латвии центральной точкой обзора станут три звезды памятника Свободы.

Изначально "Полярная радуга" была создана как дань уважения Атмоде и Балтийскому пути, когда 23 августа 1989 года около двух миллионов человек из Эстонии, Латвии и Литвы объединились в человеческую цепь от Таллинна через Ригу до Вильнюса.

Первый раз "Полярная радуга" была запущена 1 июня 2022 года в Нью-Йорке в сотрудничестве с Times Square Arts - Times Square Alliance, крупнейшей общественной платформой для инновационных современных перформансов и визуальных искусств.