Над памятником Свободы можно будет увидеть "Полярную радугу"

В среду, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT). В честь этого дня над Ригой можно будет увидеть всемирно признанное произведение дополненной реальности "Полярная радуга" (Polārā varavīksne) художника Кристапа Анцанса.
Заинтригованный тем, что радуги не существует ни на Северном, ни на Южном полюсе, художник Кристапс Анцанс создал виртуальную двойную радугу, чтобы поддержать ЛГБТК-сообщества по всему миру, призывая общественность к пониманию, сочувствию и солидарности.
"Полярную радугу" можно будет увидеть вдоль линии 24-го меридиана по всему миру от Северного до Южного полюса на всех смарт-устройствах через приложение Polar Rainbow ("Полярная радуга").
В Латвии центральной точкой обзора станут три звезды памятника Свободы.
Изначально "Полярная радуга" была создана как дань уважения Атмоде и Балтийскому пути, когда 23 августа 1989 года около двух миллионов человек из Эстонии, Латвии и Литвы объединились в человеческую цепь от Таллинна через Ригу до Вильнюса.
Первый раз "Полярная радуга" была запущена 1 июня 2022 года в Нью-Йорке в сотрудничестве с Times Square Arts - Times Square Alliance, крупнейшей общественной платформой для инновационных современных перформансов и визуальных искусств.
"Я считаю, что искусство сегодня должно определить для себя новые дополнительные задачи, чтобы подготовить нас к миру, в котором появляются новые точки отсчета. Исторически отстаивание прав человека возникло в различных локальных контекстах; с тех пор мы разработали новые технологии и создали инструменты для вдохновения и поддержки, которые могут глобально объединить сообщества. Радуга, объединяющая оба полюса, напоминает нам о непрекращающихся вызовах и в то же время о том, что дуга времени может привести к долгосрочным изменениям", - комментирует свою работу художник.
С открытием "Полярной радуги" и поднятием радужных флагов над несколькими посольствами, компаниями и культурными объектами 17 мая начнется обратный отсчет времени до крупнейшего правозащитного мероприятия в Латвии - Riga Pride.
Мероприятия Riga Pride, которые пройдут с 29 мая по 4 июня, включают в себя более 100 событий и акций, в которых могут принять участие все желающие.
3 июня неделя Riga Pride завершится главным и самым ожидаемым событием - большим шествием, которое соберет тысячи людей на улицах Риги. По окончании шествия состоится специальный праздничный концерт, на котором выступят известные и любимые в Латвии музыканты.
"Мы чрезвычайно гордимся тем, что "Полярная радуга", ранее выставлявшаяся в Нью-Йорке, перенесена в Ригу, тем самым одновременно отмечая достижения латвийских художников на международном уровне и обращаясь к застою прав ЛГБТК в Латвии, включая неспособность местных политиков обеспечить правовую защиту всех семей и принятие закона о гражданских союзах. Мы приглашаем всех в Латвии присоединиться, насладиться и поймать эту уникальную радугу", - сказал Каспар Залитис, сопредседатель Riga Pride.
Произведение дополненной реальности "Полярная радуга" будет доступно на смарт-устройствах с 17 мая по 4 июня через приложение Polar Rainbow, которое можно загрузить в магазинах Apple Store и Google Play. Приложение позволяет пользователям фотографировать радугу и публиковать персонализированные цифровые открытки в своих социальных сетях с хэштегом #PolarRainbow.
Загрузить приложение можно здесь:
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