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ЦИК не готов обеспечить проведение референдумов самоуправлений с 1 января

rus.tvnet.lv/LETA
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Кристине Саулите
Кристине Саулите Фото: Zane Bitere/LETA

Из-за отсутствия системы информационных технологий (ИТ) с 1 января нельзя будет обеспечить проведение референдумов в самоуправлениях, сообщила в интервью агентству LETA председатель Центральной избирательной комиссии (CVK) Кристине Саулите.

Закон о местных референдумах должен вступить в силу 1 января 2024 года.

Как сообщила Саулите, до сих пор не нашлось никого, кто бы взялся за разработку необходимых ИТ-систем, поэтому о конкретной дате введения местных референдумов пока говорить нельзя.

Как только будет принято решение, кто будет отвечать за ИТ-системы, можно будет обсудить предстоящие работы, сказала руководитель CVK.

Отвечая на вопрос, предложит ли CVK, Министерство охраны среды и регионального развития или комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений поправки к закону, чтобы отложить введение референдумов, Саулите сказала, что все заинтересованные учреждения должны сделать это вместе.

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