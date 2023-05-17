ЦИК не готов обеспечить проведение референдумов самоуправлений с 1 января

Закон о местных референдумах должен вступить в силу 1 января 2024 года.

Как сообщила Саулите, до сих пор не нашлось никого, кто бы взялся за разработку необходимых ИТ-систем, поэтому о конкретной дате введения местных референдумов пока говорить нельзя.

Как только будет принято решение, кто будет отвечать за ИТ-системы, можно будет обсудить предстоящие работы, сказала руководитель CVK.

Отвечая на вопрос, предложит ли CVK, Министерство охраны среды и регионального развития или комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений поправки к закону, чтобы отложить введение референдумов, Саулите сказала, что все заинтересованные учреждения должны сделать это вместе.