Блокбастер месяца: как новые "Стражи Галактики" стали лучшим фильмом Marvel за долгое время

Этот момент настал - полюбившиеся поклонникам кинокомиксов "Стражи галактики" Звездный Лорд, говорящий енот Ракета, Дракс Разрушитель, Грут, Гамора, Небула и Мантис - собрались вместе в последний раз. На экранах Латвии и мира - заключительная часть трилогии Джеймса Ганна о бестолковых супергероях. Каким получился финал этой истории, и как он выглядит на фоне участившихся разговоров о кризисе жанра кинокомикса - разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Стражи Галактики. Часть 3"/Guardians of the Galaxy Vol. 3
- США, Новая Зеландия, Франция, Канада, 2023
- Фантастика, боевик, комедия
- Режиссер: Джеймс Ганн
- В ролях: Крис Прэтт, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Чукуди Ивуджи
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Звездный Лорд Питер Квилл (Крис Прэтт) оплакивает погибшую возлюбленную Гамору, пока остальная команда Стражей Галактики отдыхает в перерыве между новыми миссиями. Неожиданно на их базу нападает неизвестное существо Адам (Уилл Поултер), чьей целью оказывается енот Ракета (озвучивает Брэдли Купер), получающий в результате атаки смертельную травму. Лечение осложняется встроенным в организм Ракеты чипом смерти компании "Оргокорп". Стражи отправляются в штаб компании, чтобы найти способ спасти друга. Вскоре к ним присоединяется и воскресшая Гамора...
Новые "Стражи Галактики" появились на фоне все более интенсивных разговоров о скором закате доминирования супергероики в мировом кино - финансовые сборы последних фильмов становятся все скромнее, оценки критиков (а, порой и зрителей) - ниже. Пожалуй, единственным по-настоящему ярким событием в Кинематографической Вселенной Marvel (КВM) после мегауспешных "Мстители: Финал" стал "Человек-паук: Нет пути домой", причудливо соединивший в одном фильме исполнителей этой роли из разных франшиз.
При этом звучащие в сторону кинокомиксов обвинения справедливы, хотя и совершенно не новы. Проблема кризиса жанра кроется куда глубже предсказуемых сюжетов, нарочитой пестроты и скучных злодеев - все это можно убрать за скобки. Беда - в передозировке жанром, отсутствии сколько-нибудь свежих решений и смелого авторского взгляда. В этом Marvel всегда уступала Warner с DC, которые нет-нет, да доверяли многомиллионные проекты режиссерам-визионерам (Тим Бертон, Кристофер Нолан, Зак Снайдер). Впрочем, дела сейчас идут вяло и у самой DC, а спасать ее назначен не кто иной, как создатель "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Но до этого придется потерпеть еще несколько лет.
Сам Джеймс Ганн - не последний критик индустрии кинокомиксов, вставшей на конвейерные рельсы, а однажды откровенно назвал большинство фильмов жанра "скучными" и "тупыми". Любопытно, что в полной мере свои амбиции и язык он реализовал не у Marvel, где начал комиксовую карьеру, а в DC. Тогда главные конкуренты Кевина Файги оперативно наняли Ганна после скандала с оскорбительными твитами десятилетней давности и последовавшего увольнения с должности режиссера третьих "Стражей". DC же предложили постановщику перезапустить "Отряд самоубийц" с рейтингом R (для зрителей старше 17 лет), благодаря чему у Киновселенной DC появился один из самых сильных своих фильмов. Даром что с треском провалившийся в прокате.
Впрочем, еще до этого началась настоящая борьба за возвращение Ганна в кресло постановщика "Стражей" - подписывались петиции, актеры заявляли о лояльности любимому режиссеру. Disney пошла на попятную и вернула Ганна в свои ряды. Тем временем ожидания от грядущего фильма все возрастали.
Так удалось ли Ганну разорвать порочный круг похожей друг на друга продукции Marvel? И да, и нет. С одной стороны, его работа до сих пор выгодно отличается от многих фильмов Киновселенной - юмором, вкусом, законченной историей и симпатичными персонажами. С другой, - и не заметить этого невозможно - режиссеру явно не хватает той развязности, которую в пору диснеевской опалы даровала ему DC.
Шуточное насилие, визуальный гротеск, придурочные костюмы, музыка 70-80-х и даже актерский талисман Майкл Рукер (его персонаж погиб в предыдущей части) - все ингредиенты фирменной работы Ганна в новых "Стражах" в наличии. Тем не менее, насмотренный зритель существенную часть фильма все равно обречен позевывать. По той же, давно известной причине - "пороком блокбастеров", справиться с которым дано далеко не каждому.
Какую бы новаторскую идею не несли авторы, им в любом случае приходится тащить за собой балласт кинокомиксовых условностей
- скучные драки, в основном созданные на компьютере, сотни давно не впечатляющих взрывов, сценарные клише, и, самое главное - обесценивание ставок. Когда костюмированные герои по несколько раз в год успешно спасают Вселенную/планету/страну/город от "неминуемой" гибели - этот "риск" просто перестает восприниматься, как нечто, достойное сочувствия. Большинство из нас перешли эту черту еще много лет назад.
При этом "Стражи Галактики" все равно способны удивить. Так, главным нововведением фильма неожиданно становится тема защиты природы и животных. Даже сюжетный двигатель истории - решимость героев спасти енота Ракету, а антропоморфное дерево Грут претерпит в триквеле несколько новых удивительных метаморфоз. Однако главная находка третьих "Стражей" и самый яркий из новых персонажей - очаровательная собака-космонавт Космо, называющая ученых, оставивших ее в космосе, "советскими мудаками". Кстати, озвучила животное болгарка Мария Бакалова из продолжения "Бората". Из привычных же персонажей самым впечатляющим ожидаемо остается Небула в исполнении Карен Гиллан.
Тем не менее удачных находок в новых "Стражах" оказывается до преступного мало, особенно на фоне допущенных ошибок, самая явная из которых - персонаж талантливого, но до сих до конца не раскрытого Уилла Поултера. Золотокожий Адам присутствует на экране исключительно ради мало-мальски свежей крови в серии. Но выстрел этот оказывается холостым.
Вывод: После фееричного "Отряда самоубийц" на этот раз борьбу с голливудским истеблишментом Ганн, скорее, проиграл. Однако, смотреть третьих "Стражей Галактики" стоит как минимум ради трогательного финала, который подводит под трилогией неглупую и, без шуток, поэтичную черту, делая фильм одним из самых впечатляющих работ Marvel за долгое время.
Теперь Джеймс Ганн покидает КВM и начинает работу главой DC Studios. За почти что десять лет он сумел внести в работы Marvel Studios хотя бы немного личности - то, чего этой франшизе (и другим кинокомиксам) не хватало с самого начала, и не хватает до сих пор. Спасибо Ганну стоит сказать хотя бы за это. Остается следить, как он покажет себя в новом качестве - это может оказаться интереснее любого кино.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!