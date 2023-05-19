Блокбастер месяца: как новые "Стражи Галактики" стали лучшим фильмом Marvel за долгое время

При этом звучащие в сторону кинокомиксов обвинения справедливы, хотя и совершенно не новы. Проблема кризиса жанра кроется куда глубже предсказуемых сюжетов, нарочитой пестроты и скучных злодеев - все это можно убрать за скобки. Беда - в передозировке жанром, отсутствии сколько-нибудь свежих решений и смелого авторского взгляда. В этом Marvel всегда уступала Warner с DC, которые нет-нет, да доверяли многомиллионные проекты режиссерам-визионерам (Тим Бертон, Кристофер Нолан, Зак Снайдер). Впрочем, дела сейчас идут вяло и у самой DC, а спасать ее назначен не кто иной, как создатель "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Но до этого придется потерпеть еще несколько лет.

Излюбленный герой "Стражей Галактики" - енот Ракета - в третьей части стал почти что главным героем Фото: SCANPIX

Сам Джеймс Ганн - не последний критик индустрии кинокомиксов, вставшей на конвейерные рельсы, а однажды откровенно назвал большинство фильмов жанра "скучными" и "тупыми". Любопытно, что в полной мере свои амбиции и язык он реализовал не у Marvel, где начал комиксовую карьеру, а в DC. Тогда главные конкуренты Кевина Файги оперативно наняли Ганна после скандала с оскорбительными твитами десятилетней давности и последовавшего увольнения с должности режиссера третьих "Стражей". DC же предложили постановщику перезапустить "Отряд самоубийц" с рейтингом R (для зрителей старше 17 лет), благодаря чему у Киновселенной DC появился один из самых сильных своих фильмов. Даром что с треском провалившийся в прокате.