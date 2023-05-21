Латвия и Эстония купят систему ПВО IRIS-T. Это крупнейшая военная закупка с 1991 года

В настоящее время сумма потенциального договора и другие подробности не разглашаются, но поставки систем могут начаться в 2025 году. До тех пор должна быть проведена подготовка солдат и создание инфраструктуры. Со своей стороны министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил журналистам, что стоимость покупки составит сотни миллионов евро.

Закупаемые системы будут новыми, современными и проверенными в боевых условиях, к тому же они эффективны против российских летательных аппаратов.

Как сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами (NBS) Леонид Калниньш, система способна сбивать и гиперзвуковые крылатые ракеты. Упомянутая система будет бессильна против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", поскольку требует более мощного средства - ЗРК Patriot. В то же время Калниньш заверил, что в ближайшие годы IRIS-T будет усовершенствована ракетами нового типа, которые смогут перехватывать и "Кинжал".

В прошлом году во время саммита НАТО в Мадриде Латвия и Эстония подписали протокол о намерениях по закупке систем ПВО средней дальности. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО могут быть направлены 600 млн евро.

Видео: О работе IRIS-T (на английском языке)