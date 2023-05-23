Что первым делом делают опытные путешественники при заселении в номер отеля?

22-летняя Эстер Стурус работает стюардессой и регулярно ночует в отелях разных стран. Благодаря этому у нее богатый опыт того, как безопасно насладиться всеми удобствами гостиниц. Первым делом при входе в свой номер каждый стюард проверяет, нет ли там скрытых камер. К сожалению, это распространенная практика, пишет Apollo.lv.
Эстер - одна из самых популярных стюардесс в TikTok: в своих видео она демонстрирует, как максимально использовать удобства, доступные в отелях, обезопасить себя от нежеланных гостей, а также убедиться, что в номере нет скрытой камеры.
В своем TikTok-ролике, который уже просмотрело более 3,7 млн человек, Эстер показала и рассказала, как она проверяет вероятные места, где могут быть скрытые камеры.
Первым делом она проверяет зеркало в ванной. Для этого нужно нажать на стекло и посмотреть, нет ли на нем вмятины или чего-то встроенного, что может указывать на скрытую камеру с другой стороны.
После этого Эстер поверяет лампочки и детекторы дыма в коридоре, освещая их фонариком с телефона.
Наконец, она проводит небольшое расследование в гостиничном номере, осматривая шторы и пространство вокруг них, открывая ящики и исследуя телевизор, чтобы убедиться, что включены только те кнопки, которые должны быть включены.
@esthersturrus Replying to @signor More tips?🤓 #hiddencamera #hotel #hotelroom #myklmmoment #klm #klmcrew #crewklm #klmairlines #klmroyaldutchairlines #flightattendant #stewardess #workingmode #cabincrew #cabincrewlife #cabincrewgirls #flightattendantlife #aviationlife #aviation #uniform #royalbue #trend #viral #viralvideo #fyp ♬ 9 to 5 - Dolly Parton
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!