Что первым делом делают опытные путешественники при заселении в номер отеля?

Эстер - одна из самых популярных стюардесс в TikTok: в своих видео она демонстрирует, как максимально использовать удобства, доступные в отелях, обезопасить себя от нежеланных гостей, а также убедиться, что в номере нет скрытой камеры.

В своем TikTok-ролике, который уже просмотрело более 3,7 млн человек, Эстер показала и рассказала, как она проверяет вероятные места, где могут быть скрытые камеры.

Первым делом она проверяет зеркало в ванной. Для этого нужно нажать на стекло и посмотреть, нет ли на нем вмятины или чего-то встроенного, что может указывать на скрытую камеру с другой стороны.

После этого Эстер поверяет лампочки и детекторы дыма в коридоре, освещая их фонариком с телефона.

Наконец, она проводит небольшое расследование в гостиничном номере, осматривая шторы и пространство вокруг них, открывая ящики и исследуя телевизор, чтобы убедиться, что включены только те кнопки, которые должны быть включены.