Банк Латвии выпустит памятную монету "Подсолнух для Украины" номиналом 2 евро

Автор графического дизайна монеты Кришс Салманис заложил в памятную монету номиналом 2 евро мысль о том, что солнце или свет, которого мы желаем Украине достичь как можно скорее, пока что является лучом надежды.

На национальной стороне монеты изображен один из символов украинского народа в борьбе за мир - подсолнух. Украина является крупнейшим в мире производителем подсолнечника и экспортером подсолнечного масла. Однако подсолнухи важны не только с точки зрения народного хозяйства - с тех пор, как Россия начала жестокую войну в Украине, подсолнух стал еще и глобальным символом мира. Впервые в Украине подсолнухи как символ мира были посажены на Первомайской ракетной базе в ознаменование вывода ядерного оружия из страны. Сейчас подсолнухи используются людьми во всем мире для выражения единства с украинским народом.