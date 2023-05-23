Банк Латвии выпустит памятную монету "Подсолнух для Украины" номиналом 2 евро

Во вторник, 30 мая, Банк Латвии выпустит специальную памятную монету номиналом 2 евро, посвященную украинским подсолнухам, символу мира и свободы. Эти памятные монеты продолжают традицию выпуска специально разработанных монет после введения евро.
Монета "Подсолнух для Украины", как и выпущенная ранее коллекционная монета "Свобода Украины", является данью уважения борьбе Украины за свободу - выручка от обеих монет будет передана Украине.
Автор графического дизайна монеты Кришс Салманис заложил в памятную монету номиналом 2 евро мысль о том, что солнце или свет, которого мы желаем Украине достичь как можно скорее, пока что является лучом надежды.
На национальной стороне монеты изображен один из символов украинского народа в борьбе за мир - подсолнух. Украина является крупнейшим в мире производителем подсолнечника и экспортером подсолнечного масла. Однако подсолнухи важны не только с точки зрения народного хозяйства - с тех пор, как Россия начала жестокую войну в Украине, подсолнух стал еще и глобальным символом мира. Впервые в Украине подсолнухи как символ мира были посажены на Первомайской ракетной базе в ознаменование вывода ядерного оружия из страны. Сейчас подсолнухи используются людьми во всем мире для выражения единства с украинским народом.
Тираж монеты "Подсолнух для Украины" составляет 400 000 экземпляров, а в качестве Brilliant Uncirculated в сувенирной упаковке - 15 000 экземпляров. Цена монеты в сувенирной упаковке 15,00 евро - доход с каждой проданной сувенирной карты будет передан в дар Украине.
На национальной стороне монеты изображен подсолнух и надпись "Слава Украине!", а также указание страны - Латвия и год выпуска - 2022. Монета отчеканена UAB Lietuvos monetų kalykla (Литва).
Монеты будут доступны для покупки только на сайте e-monetas.lv с 12:00 30 мая. Получить их можно будет по почте или лично в новых кассах Банка Латвии в Риге, ул. Безделигу 3.
Каждая страна еврозоны имеет право ежегодно выпускать до двух памятных монет номиналом 2 евро особого дизайна, а также еще одну памятную монету в рамках совместной программы нескольких стран еврозоны, если таковая будет организована.
Банк Латвии продолжает традицию чеканки в Латвии тиражных монет особого дизайна. Памятные монеты являются законным платежным средством в Латвии и других странах еврозоны.
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