Грядет трансформация рынка капитала

На заседании 16 мая Кабинет министров концептуально согласовал направление развития рынка капитала, которое предусматривает оценку возможностей котировки акций государственных капитальных обществ на фондовой бирже, пишет журнал Ir.
Какая от этого польза жителям Латвии и реалистична ли поставленная цель по достижению 9% рыночной капитализации к 2027 году? Связаны ли с этим какие-либо риски? Министр финансов Арвил Ашераденс подтверждает, что в случае Литвы и Эстонии именно активные действия государства сыграли решающую роль
"Это четкий сигнал о том, что государство серьезно относится к этому, что готово развивать рынок капитала", - говорит Ашераденс.
Малый фондовый рынок замедляет вход международных инвесторов в Латвию, да и местные инвесторы предпочитают вкладывать большую часть своих денег за пределами местного рынка, чтобы диверсифицировать риски.
В то время как оборот рынка акций в Латвии в 2022 году составлял 11 млн евро, в Литве он достиг 240 млн евро, а в Эстонии - 378 млн евро. Сейчас аналогичный толчок нужен и латвийскому рынку капитала, но прогресс невозможен без участия государственных компаний капитала.
"Государство как буксир со своими капитальными обществами продвигает рынок и создает экосистему, перед которой стоят две очень важные задачи - найти международную базу инвесторов и создать базу местных инвесторов", - говорит Ашераденс.
Однако Ашераденс подчеркивает, что размещение акций на бирже не является приватизацией, поскольку государство сохраняет контроль над компанией.
Кроме того, продажа акций - это "прозрачный и контролируемый процесс". Делают это "не отечественные подставные лица, а международные консалтинговые компании", акции продаются по рыночной цене, и ни у кого нет возможности получить их "дешево или как-то иначе".
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