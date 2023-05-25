Грядет трансформация рынка капитала

Какая от этого польза жителям Латвии и реалистична ли поставленная цель по достижению 9% рыночной капитализации к 2027 году? Связаны ли с этим какие-либо риски? Министр финансов Арвил Ашераденс подтверждает, что в случае Литвы и Эстонии именно активные действия государства сыграли решающую роль

"Это четкий сигнал о том, что государство серьезно относится к этому, что готово развивать рынок капитала", - говорит Ашераденс.

Малый фондовый рынок замедляет вход международных инвесторов в Латвию, да и местные инвесторы предпочитают вкладывать большую часть своих денег за пределами местного рынка, чтобы диверсифицировать риски.

В то время как оборот рынка акций в Латвии в 2022 году составлял 11 млн евро, в Литве он достиг 240 млн евро, а в Эстонии - 378 млн евро. Сейчас аналогичный толчок нужен и латвийскому рынку капитала, но прогресс невозможен без участия государственных компаний капитала.

"Государство как буксир со своими капитальными обществами продвигает рынок и создает экосистему, перед которой стоят две очень важные задачи - найти международную базу инвесторов и создать базу местных инвесторов", - говорит Ашераденс.

Однако Ашераденс подчеркивает, что размещение акций на бирже не является приватизацией, поскольку государство сохраняет контроль над компанией.

Кроме того, продажа акций - это "прозрачный и контролируемый процесс". Делают это "не отечественные подставные лица, а международные консалтинговые компании", акции продаются по рыночной цене, и ни у кого нет возможности получить их "дешево или как-то иначе".