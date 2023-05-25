Некоторых пользователей Сети смутило видео, на котором черное "чудище" гонится за собакой

В социальной сети Twitter стали популярными видео и изображения с большим темно-коричневым или черным "чудовищем", которое преследует собаку.
"Это не волк и не медведь. Ученых и специалистов по животным это основательно смутило", - говорится в записи в Twitter.
Ссылка, добавленная к записи, ведет новость от 8 апреля на сайте WordPress, где сообщается о встрече собаки и "огромного черного чудища" в лесу. Статья также дополнена туманными фотографиями.
It's not a Wolf or a Bear, Scientists and Animalologists are Baffled by this one... https://t.co/LhmQtzXTaJ— Fight Haven (@FightHaven) May 21, 2023
Эта новость привлекла внимание пользователей Twitter, которые начали делиться своими теориями, пояснениями и шутками.
Отдел по борьбе с фейковыми новостями Newsweek решил изучить этот вопрос подробнее и в конце концов обнаружил, что в статье были связаны две истории из двух разных мест в 2015 и 2018 годах.
Короткий ролик, на котором загадочное существо гонится за собакой, было снято в 2015 году и после этого широко освещалось в СМИ. Видео было снято Крисом Стритом в северном Саскачеване, Канада. Таинственный зверь оказался большим черным волком. Стрит также отметил, что с его собакой все в порядке.
"Мы заметили волка через кухонное окно хижины, поэтому я вышел с фотоаппаратом. Когда я начала его фотографировать, он убежал, но через несколько минут вернулся. Именно тогда Триггер (собака) подбежал к нему", - сказал Стрит.
Видео: Собака и "чудище"
В свою очередь, фотографии волкоподобного существа, которые стали вирусными в Интернете в мае 2018 года, были сделаны, когда существо приблизилось к стаду. В первых сообщениях говорилось, что внешний вид существа "озадачил ученых", которые не смогли определить, к какому виду оно относится.
Однако секрет совсем скоро был решен при помощи теста на ДНК, который подтвердил, что существо - обычный серый волк - самка двух или трех лет, чей размер и темно-коричневый окрас не является чем-то необычным.
Объединение визуального контента, взятого из разных контекстов, для создания различных фейковых новостей не является чем-то новым. Впрочем, если у Интернет-пользователя есть критическое мышление и умение работать с информацией, то такие "чудеса" проблем не вызовут.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!