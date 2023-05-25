Некоторых пользователей Сети смутило видео, на котором черное "чудище" гонится за собакой

"Мы заметили волка через кухонное окно хижины, поэтому я вышел с фотоаппаратом. Когда я начала его фотографировать, он убежал, но через несколько минут вернулся. Именно тогда Триггер (собака) подбежал к нему", - сказал Стрит.

Видео: Собака и "чудище"

В свою очередь, фотографии волкоподобного существа, которые стали вирусными в Интернете в мае 2018 года, были сделаны, когда существо приблизилось к стаду. В первых сообщениях говорилось, что внешний вид существа "озадачил ученых", которые не смогли определить, к какому виду оно относится.

Однако секрет совсем скоро был решен при помощи теста на ДНК, который подтвердил, что существо - обычный серый волк - самка двух или трех лет, чей размер и темно-коричневый окрас не является чем-то необычным.

Объединение визуального контента, взятого из разных контекстов, для создания различных фейковых новостей не является чем-то новым. Впрочем, если у Интернет-пользователя есть критическое мышление и умение работать с информацией, то такие "чудеса" проблем не вызовут.