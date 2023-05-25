Сейм поддержал запрет на торговлю электроэнергией с Россией и Беларусью

Поправки также предусматривают закрепление в законе запрета на поставку электроэнергии для торговли с использованием энергосистемы России и Беларуси. Законопроект разработан в соответствии с международными санкциями, препятствующими дальнейшему финансовому сотрудничеству с рядом компаний, зарегистрированных в России.

Ранее на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике представители Министерства климата и энергетики заявили, что фактически торговля с Россией и Беларусью больше не осуществляется на основании решения Кабинета министров от 11 октября прошлого года.

В целях обеспечения безопасности, равновесия и стабильности электроснабжения в латвийской системе электропередачи до момента синхронизации с европейскими энергосетями оператору системы передачи будет разрешено обмениваться балансирующей электроэнергией с оператором российской системы передачи или трейдером из России без произведения финансовых расчетов. Системный оператор должен будет обеспечить, чтобы количество балансирующей электроэнергии, полученной из России, не превышало количество переданной ей балансирующей электроэнергии.

Кроме того, поправки определяют, что для производителей электроэнергии мощностью более одного мегаватт-часа с 1 декабря 2022 года по 30 июня текущего года будет установлен потолок в размере 180 евро за мегаватт-час произведенной электроэнергии. Ожидается, что регулирование не будет распространяться на производителей, которые производят электроэнергию из биометана или природного газа и оказывают прямую поддержку конечным потребителям электроэнергии, например, производят электроэнергию на объектах когенерации и включены в расчет тарифов на услуги по поставке тепловой энергии.

Предполагается обязать производителей инвестировать сверхдоходы в технологии декарбонизации, возобновляемые ресурсы и энергоэффективность - собственные или связанного предприятия. О размере и использовании сверхдоходов необходимо будет проинформировать Государственное бюро по контролю за строительством. В случае выявления несоответствий бюро сможет принять решение о зачислении сверхдоходов в госбюджет.