Видео ⟩ За занавесом: ядерная угроза как идеологическое оружие

Правда, где, по мнению Кремля, проходит эта "красная черта", не пояснялось. При этом и депутаты российской Думы, и политологи, и военные расценили неверие Запада в возможность применения Россией ядерного оружия как очень плохой фактор. Приведение "Ярсов" в боевую готовность - яркое подтверждение тому, что Россия готова защищаться всеми возможными способами. При этом постоянно тиражируются слова Путина о том, что мир без России не имеет смысла. Под этим подразумевается и то, что смысл имеет лишь та Россия, у власти в которой находится Путин.

Крымский фактор

Российский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев неоднократно заявлял, что одним из главных разжигателей войны в Украине является Лондон, поэтому военная инфраструктура этой страны является "законной целью" ракетных ударов России. На вопрос, действительно ли он призывает к нанесению ракетных ударов по Лондону, Гурулев быстро парировал: если украинцы могут стрелять по нам из британского оружия, то почему бы нам не обстрелять их.

Теперь уже все пропагандисты хором кричат, что любая страна, поставляющая Украине оружие, может считаться законной мишенью. Правда, вежливо подчеркивается, что ядерный удар будет нанесен по военной инфраструктуре этих стран.