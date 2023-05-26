Видео ⟩ За занавесом: ядерная угроза как идеологическое оружие

Без малого год наблюдения за происходящим на официальных российских телеканалах выделил идеологический тренд, пронизывающий риторику всех кремлевских пропагандистов: Россия - ядерная держава, поэтому может вести себя как хочет и оставаться безнаказанной. Кто осмелится поднять руку на страну, которая в случае угрозы ответит атомной бомбой? Таков посыл пропагандистов российской общественности, причем вполне серьезный.
Но надо отметить, что с течением времени ядерный шантаж России претерпел определенные изменения. Поворотным моментом стала принятая в марте этого года новая внешнеполитическая доктрина России, черным по белому прописавшая, что в случае "экзистенциальной угрозы" Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Стоит отметить, что экзистенциальная угроза - очень широкое и допускающее произвольные трактовки понятие. Так, по мнению пропагандистов, именно в этом качестве следует воспринимать любые удары по оккупированному Крыму.
В то же время кремлевские идеологи не соблюдают никакой последовательности в своих заявлениях о применении ядерного оружия, так как все они носят ситуативный характер и в основном предназначены для внутренних нужд – морального воздействия на российское общество. Амплитуда сообщений достаточно широка: начиная с того, что Лондон является законной целью ядерных ударов, и заканчивая тем, что подлый Запад провоцирует Россию и делает все, чтобы она была вынуждена применить это смертоносное оружие, "обороняясь".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Ядерным оружием российские пропагандисты бряцают с начала войны, хотя и с разной интенсивностью. Эта воинственная риторика уже стала обыденностью: она регулярно усиливается в различные кризисные моменты, после чего затухает, чтобы через некоторое время вспыхнуть с новой силой. Призывы к применению ядерного оружия прозвучали после взрыва газопроводной системы Nord Stream, убийства Дарьи Дугиной, подрыва ведущего в Крым Керченского моста и очередных масштабных поставок западного оружия в Украину. В результате, надо полагать, всерьез эту угрозу уже почти никто не воспринимает.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Кому нужен мир без России?
В сентябре прошлого года небезызвестный пропагандист Владимир Соловьев выступил с апокалиптическими заявлениями о том, что Россия будет готова применить ядерное оружие перед лицом экзистенциальной угрозы, потому что "кому нужен мир без России в нем". Как уже говорилось, неясно, что именно имеется в виду под экзистенциальной угрозой. А ярый боец идеологического фронта Маргарита Симоньян 27 сентября заявила, что либо Донбасс будет частью России и его никто не тронет, либо грядет ядерная война, - и подчеркнула при этом, что у России нет другого выхода.
В представлении пропагандистов Россия как страна, безусловно, приравнивается к режиму президента Владимира Путина, поэтому можно предположить, что любая угроза действующей власти считается экзистенциальной. И сам Путин в обращениях к нации также подчеркивал, что Россия готова использовать все возможные средства, включая ядерное оружие, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, особо отметив, что "это не блеф". А ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева неоднократно повторяла, что российской элите нечего бояться никаких международных судов, потому что "у нас ведь есть атомная бомба ".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В конце 2022 года пропагандисты активно вещали о предстоящем приведении в боевую готовность российской ядерной ракеты "Ярс", с гордостью утверждая, что "Ярс" может достичь как Западной Европы, так и США. В одном сюжете молодой русский солдат, обслуживающий "Ярс", с удовлетворением заявил, что теперь "родина может спать спокойно". А пропагандисты подчеркивали, что это предупреждение Западу не переступать "красную черту".
Правда, где, по мнению Кремля, проходит эта "красная черта", не пояснялось. При этом и депутаты российской Думы, и политологи, и военные расценили неверие Запада в возможность применения Россией ядерного оружия как очень плохой фактор. Приведение "Ярсов" в боевую готовность - яркое подтверждение тому, что Россия готова защищаться всеми возможными способами. При этом постоянно тиражируются слова Путина о том, что мир без России не имеет смысла. Под этим подразумевается и то, что смысл имеет лишь та Россия, у власти в которой находится Путин.
Крымский фактор
Российский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев неоднократно заявлял, что одним из главных разжигателей войны в Украине является Лондон, поэтому военная инфраструктура этой страны является "законной целью" ракетных ударов России. На вопрос, действительно ли он призывает к нанесению ракетных ударов по Лондону, Гурулев быстро парировал: если украинцы могут стрелять по нам из британского оружия, то почему бы нам не обстрелять их.
Теперь уже все пропагандисты хором кричат, что любая страна, поставляющая Украине оружие, может считаться законной мишенью. Правда, вежливо подчеркивается, что ядерный удар будет нанесен по военной инфраструктуре этих стран.
В этом контексте много говорится о Крыме. А именно, если произойдет хоть малейшее нападение на подразделения российской армии, базирующиеся в Крыму, последует симметричный ответ - ядерные удары по военной инфраструктуре западных стран. Генералы разных мастей даже призывали Россию составить список западных военных объектов, которые могли бы стать потенциальными целями для России. Кажется, для нынешней власти в России неприкосновенность Крыма является вопросом из категории "Быть или не быть?".
В последнем отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) также говорится, что вероятность применения Россией ядерного оружия считается минимальной, но риски возрастут, если под угрозой окажется Крым. По оценке SAB, сценариев, при которых Россия может принять решение о применении ядерного оружия, два: в случае угрозы существованию путинского режима или если будут нарушены важные для России "красные линии", например, Украина осуществит контрнаступление с целью освобождения Крыма.
Хулиган не всегда побеждает
Надо сказать, что западные страны, которые Россия пытается запугать своим ядерным шантажом, воспринимают эти угрозы весьма сдержанно. Аналитики влиятельного американского аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" писали в мае этого года, что, по мнению многих экспертов в области международной политики, Москва надеется, что ее угрозы убедят страны НАТО и Украину смириться с нынешними территориальными приобретениями России. Однако угроза применения ядерного оружия не означает, что Россия намерена его применить. В статье задан риторический вопрос - если воинственные попытки запугивания - нормальная часть политики, не свидетельствует ли это о том, что это всего лишь блеф?
"Чтобы ответить на этот критический вопрос, важно помнить, что не одна Россия точит свой ядерный меч, и необходимо извлечь уроки из того, каким образом ядерные угрозы применяются другими. В частности, Северной Кореей, которая по этой части имеет значительное сходство с сегодняшней Россией. Обе страны изолированы, имеют мало союзников и море санкций, через которые нужно пройти. Оба лидера, в свою очередь, в значительной степени полагаются на ядерное оружие. Лидеры обоих государств глубоко обеспокоены своим наследием и наделены преступными и все далее выходящими за рамки реальности внешнеполитическими амбициями", - считают в "Фонде Карнеги за международный мир".
По мнению аналитиков фонда, возможности, которых Россия может достичь с помощью ядерного шантажа, весьма ограничены. Россия пыталась использовать ядерную угрозу, чтобы влиять на геополитику вне войны с Украиной. Так, Москва изначально угрожала ядерными последствиями в случае расширения НАТО, но хранила молчание после недавнего вступления Финляндии. Россия размахивала своим ядерным мечом и в попытках не допустить оказания помощи Западом Украине. Например, в январе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил, что продолжение военной поддержки Киева Западом закончится "глобальной катастрофой". Как видно, все эти угрозы оказались неэффективными.
Профессор Йельского университета и один из самых видных американских историков Тимоти Снайдер, специализирующийся на российской проблематике и являющийся автором нескольких книг по истории Центральной и Восточной Европы, отметил в мае этого года в статье в The New York Times, что в течение почти 15 месяцев войны, несмотря на ядерные угрозы России и тревогу Запада, ядерное оружие не применялось. Те, кто предсказывал эскалацию в случаях, если украинцы будут сопротивляться, если Запад поставит оружие или Россия потерпит поражение, ошибались. По мнению Снайдера, Россия рассматривает свои ядерные угрозы как самодостаточное оружие, которое должно напугать Запад.
"Российская ядерная пропаганда исходит из того, что всегда побеждает хулиган. Но хулиган не всегда побеждает. Российские пропагандисты хотят, чтобы мы думали, будто ядерные державы не могут проиграть войну, исходя из логики, согласно которой они всегда могут воспользоваться ядерным оружием, чтобы победить. Это антиисторическая фантазия. Ядерное оружие не привело к победе французов в Алжире и не спасло Британскую империю. Советский Союз проиграл войну в Афганистане. Америка проиграла и во Вьетнаме, и в Ираке, и в Афганистане. Израилю не удалось победить в Ливане. Ядерные державы с определенной регулярностью проигрывают войны", - пишет Снайдер.
Историк также предупреждает, что серьезное отношение к ядерному шантажу фактически повышает вероятность ядерной войны. По его мнению, если ядерный шантаж позволит России победить, последствия будут ужасными. "Русские говорят о ядерном оружии не потому, что хотят его применить, а потому, что считают, что большой арсенал ядерного оружия делает их сверхдержавой. Разговоры о ядерной энергии заставляют их чувствовать себя сильными. Они считают, что запугивание ядерным оружием - это их прерогатива, и другие должны автоматически сдаться", - объясняет поведение государства-агрессора Снайдер.
По его мнению, если бы Россия взорвала ядерную бомбу, она потеряла бы свой статус сверхдержавы, поскольку это означало бы признание того, что ее армия потерпела поражение. Это стало бы огромным ударом по самооценке России. "Война непредсказуема. Военная история полна неожиданностей. Путин ведет жестокую войну, и зверства будут продолжаться, пока продолжается война. Вторжением в Украину Россия вызвала не только ненужные страдания, но и ненужный риск. В мире риска и ужаса их надо оценивать спокойно. Когда русские говорят о ядерной войне, самый надежный ответ - обеспечить их поражение в конвенциональной войне", - подчеркивает историк.
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