Приведет ли искусственный интеллект к исчезновению человечества? Апокалиптические предсказания его разработчиков

Законодательные рамки

Автоматизированная ферма в Китае Фото: Getty Images

Законодатели ЕС уже разрабатывают европейский закон об искусственном интеллекте, аналогичные ограничения рассматриваются и в США.

Европейские законодатели хотят разработать такие законы, которые бы не допускали дискриминационного применения ИИ, например, при приеме на работу, или потенциально могли бы привести к риску для здоровья и безопасности граждан.

При этом скептики считают, что любые ограничения бессмысленны до тех пор, пока они не получат глобального распространения. Учитывая, что сама природа интернета не предполагает соблюдения границ, опасные проявления ИИ, разработанные, например, в России, или Китае, все равно могут привести к негативным последствиям для граждан Европы или США.

ИИ - шпаргалки

Логотип компании Open AI и программы ChatGPT на экране компьютора Фото: Getty Images

Менее апокалиптические, но вполне реальные нарекания вызывает чатбот ChatGPT, который способен писать тексты и давать точные ответы на заданные вопросы.

В его преимуществах убедились, например, студенты и школьники, хотя и преподаватели тоже не дремлют и уже в ряде случаев научились распознавать работы, написанные искусственным интеллектом.

По словам американского юриста Тайлера Майклза, "непосредственной угрозой являются не роботы-убийцы, а работоубийцы. Особому риску подвергаются те, кто зарабатывает на жизнь, отвечая на телефонные звонки, работая за прилавком или иным образом обслуживая клиентов".