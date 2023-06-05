Уборщик с грязным прошлым

За закрытыми дверями в латвийском суде идет борьба за более чем 70 миллионов евро. Прокуратура хочет их конфисковать, так как считает, что как минимум часть денег была получена преступным путем, но впоследствии отмыта в банке ABLV. Владельцы денег это отрицают.
В начале 1990-х молодой человек с пухлым лицом и скромной улыбкой пытался пробиться в новый мир капитализма в родной Беларуси.
Сначала он занялся компьютерным бизнесом, но вскоре сменил направление. В 1994 году с первоначальным капиталом в 300 долларов он и его жена открыли небольшую химчистку.
"Это началось как эксперимент, не имевший особого смысла, но, как это часто бывает, со временем мероприятие разрослось", - сказал позже Эдуард Апсит в интервью одному из московских радиоканалов.
На самом деле Апсит в интервью был скромен. Компания выросла в одного из крупнейших поставщиков клининговых услуг в регионе, а Апсит стал богатым человеком с трехэтажным домом с башней в Юрмале, недвижимостью на Кипре и десятками миллионов евро в банке.
Его клининговая компания, более известная под торговой маркой "Чистый свет", обслуживала важных клиентов, в том числе Национальную библиотеку Беларуси и государственную Белорусскую железную дорогу. В конце девяностых Апсит начал работать в России и в Украине, где его компания получила еще более крупные заказы. Среди клиентов были Верховный суд России, Центральный банк и даже Кремлевский концертный зал.