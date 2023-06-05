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Уборщик с грязным прошлым
Эдуард Апсит с адвокатом Фото: Ekrānšāviņš
Inga Spriņģe, Re:Baltica rus.tvnet.lv
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За закрытыми дверями в латвийском суде идет борьба за более чем 70 миллионов евро. Прокуратура хочет их конфисковать, так как считает, что как минимум часть денег была получена преступным путем, но впоследствии отмыта в банке ABLV. Владельцы денег это отрицают.

В начале 1990-х молодой человек с пухлым лицом и скромной улыбкой пытался пробиться в новый мир капитализма в родной Беларуси.

Сначала он занялся компьютерным бизнесом, но вскоре сменил направление. В 1994 году с первоначальным капиталом в 300 долларов он и его жена открыли небольшую химчистку.

"Это началось как эксперимент, не имевший особого смысла, но, как это часто бывает, со временем мероприятие разрослось", - сказал позже Эдуард Апсит в интервью одному из московских радиоканалов.

На самом деле Апсит в интервью был скромен. Компания выросла в одного из крупнейших поставщиков клининговых услуг в регионе, а Апсит стал богатым человеком с трехэтажным домом с башней в Юрмале, недвижимостью на Кипре и десятками миллионов евро в банке.

Его клининговая компания, более известная под торговой маркой "Чистый свет", обслуживала важных клиентов, в том числе Национальную библиотеку Беларуси и государственную Белорусскую железную дорогу. В конце девяностых Апсит начал работать в России и в Украине, где его компания получила еще более крупные заказы. Среди клиентов были Верховный суд России, Центральный банк и даже Кремлевский концертный зал.

Проанализировав сотни закупок, Re:Baltica совместно с Nekā Personīga и партнерскими организациями из международной журналистской сети OCCRP обнаружила, что за последние десять лет связанные с семейством Апситов компании в России выиграли госзаказов на сумму не менее 100 млн евро, в Беларуси на 40 миллионов евро.

Почти половина денег в России - 49 млн евро - поступило от закупок Минобороны России на уборку армейских казарм в Крыму после его оккупации в 2014 году.

Все это богатство нужно было где-то хранить, и, согласно полученным Re:Baltica судебным документам, как минимум часть средств оказалась в банке ABLV. Когда в 2018 году банк ABLV начал самоликвидацию после обвинений финансовых надзорных органов США в "узаконенном отмывании денег", местные финансовые следователи занялись анализом его клиентов.

К бизнесу Апсита было обращено повышенное внимание, так как казалось подозрительным, что миллионы евро переводились внутри банка между различными офшорами "без экономической логики. С помощью специального программного обеспечения проверяющие создали "пауков" с денежными потоками и пришли к выводу, что примерно в 2013 году в банке ABLV была создана схема отмывания денег или так называемая "прачечная самообслуживания" в интересах бизнеса Апсита.

Апсит был важным клиентом для банка, поскольку он являлся миноритарным акционером банка ABLV. Через две зарегистрированные на Кипре компании он владел по меньшей мере 1% банка ABLV и 21% дочерней компании ABLV - AmberStone Group.

На вопрос Nekā Personīga, является ли Апсит по-прежнему совладельцем банка, бывший руководитель и совладелец ABLV Эрнест Бернис ответил письменно: "Я не могу и не буду комментировать клиентов банка".

По мере того как латвийские следователи углублялись в бизнес Апсита, всплывали новые факты, которые только усиливали вопросы о происхождении миллионов, уже замороженных в банке ABLV. Выяснилось, что одна из холдинговых компаний Апсита попала в поле зрения правоохранительных органов России в 2014 году. СМИ сообщили, что было возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения узбекских мигрантов в рабство.

Служба финансовой разведки Латвии получила от аналогичной службы в России информацию о том, что в отношении Апсита и его жены было возбуждено дело, но спустя несколько лет оно было прекращено. Когда латвийская полиция запросила дополнительную информацию у российского Интерпола, ей ответили, что у его властей нет сведений о том, что оба Апсита были вовлечены в какую-либо незаконную деятельность.

Из публикаций в прессе следователи узнали о предполагаемом деле о взяточничестве в Беларуси в 2019 году, в рамках которого был задержан директор семейной компании Апситов. Пресса не сообщала подробностей, но белорусские коллеги Re:Baltica из BIC, используя просочившуюся базу данных полиции, выяснили, что директор компании дал взятку в 700 долларов сотруднику государственного банка ВТБ, чтобы получить контракт. Через месяц он передал еще 1 800 долларов. В другом эпизоде директор компании, принадлежащей семье Апситов, дал 500 долларов сотруднице государственного медицинского учреждения "за лояльное отношение при приемке работ".

Чем закончилось дело о взяточничестве, неизвестно. Когда латвийская полиция запросила у белорусских властей информацию об Эдуарде и Елене Апсит, те ответили, что сведений об их причастности к финансовым преступлениям нет. Вопросы, присланные Re:Baltica и партнерами, также остались без ответа.

В связи с денежными потоками Апсита и его деловых партнеров, в Латвии было возбуждено по меньшей мере четыре уголовных дела. Два из них находятся в процессе борьбы за возврат замороженных 73 млн евро. Если Апсит и его деловые партнеры проиграют в суде, эти деньги будут перечислены в бюджет Латвии как конфискованные доходы от преступлений.

На просьбу Re:Baltica прокомментировать происходящее, адвокат Апсита письменно ответил, что ни в России, ни в Беларуси, ни в Латвии уголовные дела против его подзащитного не возбуждались. Он отказался отвечать о судебных процессах, которые сейчас проходят в Латвии, поскольку они не завершены и проходят за закрытыми дверями.

Помыть казармы российской армии в Крыму?

Когда, в 2011 году, московская радиостанция взяла интервью у Апсита и рассказывала о нем, как об успешном бизнесмене, ведущие программы были удивлены масштабами бизнеса. "Эдуард - это маленькая республика!" - воскликнул один из них, услышав, что компания нанимает тысячи сотрудников, и спросил, как дошло до этого.

Апсит ответил с неподдельным волнением. Он рассказал, что за неделю, проведенную в Нидерландах по программе, финансируемой Европейским союзом, он ознакомился с перспективами бизнеса. Там он узнал от голландского предпринимателя на пенсии, как работает современная компания.

"Открывая маленькое окошко [на Запад], видишь, как может быть в России через пять-десять лет", - пояснил он в интервью.

Эдуард Апсит на московском радио
Эдуард Апсит на московском радио Фото: Ekrānšāviņš

Но эти откровения не совпадают с фактами, которые Re:Baltica обнаружила вместе с коллегами из других стран в ходе расследования деловой практики Апсита. Похоже, что для того, чтобы выигрывать государственные тендеры, компании, связанные с Апситом, обычно конкурировали друг с другом.

Например, в Украине две разные компании, совладельцем которых был Апсит, участвовали в одном и том же тендере на поставку украинской железной дороги стиральной машины стоимостью 4500 евро. Когда эта схема вскрылась в 2017 году, Антимонопольная служба Украины наложила штраф в размере 2000 евро. Компании сказали, что это была ошибки сотрудников.

Впрочем, вряд ли это вина одного сотрудника, поскольку компании, связанные с Апситом, в Беларуси выиграли как минимум девять подобных тендеров на общую сумму около 755 000 евро. В каждом из этих случаев, раскрытых белорусскими журналистами, единственными участниками торгов были две компании, принадлежащие жене Апсита.

В конкурсах, организованных правительством Беларуси, должно быть не менее двух участников, но нет закона, запрещающего заявителям быть родственниками. Эксперты резко критикуют такую ​​практику.

"Это похоже на соревнование между левым и правым карманами штанов", - сказал Владимир Ковалкин из opentenders.by, гражданского проекта, который занимается мониторингом государственных закупок.

Однако, больше всего компании Апсита, или связанные с ним, заработали именно в России.

Не в силах справиться с большим объемом работы, в середине 2000-х его холдинговая компания "Фасиликом" начала лицензировать другие фирмы на использование своего товарного знака. Многие из них затем участвовали в закупках, организованных государственными органами, в том числе Минобороны РФ. Ни Апсит, ни его жена не фигурировали в структурах владельцев компаний.

Проведя масштабный анализ данных, российские журналисты обнаружили, что эта группа компаний выиграла около 600 тендеров на сумму не менее 100 млн евро.

После того как Россия оккупировала Крым в 2014 году, ее Министерство обороны объявило семь тендеров на сумму 49 млн евро на уборку казарм российской армии и Черноморского флота на полуострове.

Все семь тендеров выиграл "Флагман Клин", одна из компаний, лицензированных холдингом "Фасиликом". Директор этой компании, Галина Сиротинина, раньше работала в компании "Чистый свет сервис", принадлежавшей Эдуарду и Елене Апсит. (Три тендера были позже отменены, поскольку необходимость в уборке отпала. Это означает, что "Флагман Клин" заработал около 27,4 млн евро).

Но когда журналист IStories проанализировал претендентов на участие в этих семи конкурсах, стало ясно, что большинство участников взаимосвязаны. Они были либо компаниями, имеющими лицензию "Фасиликом", либо их сотрудники или владельцы работали в компаниях, использующих этот бренд.

Связь с Пригожиным?

Весной 2017 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что его команда раскрыла крупнейший в истории картель в сфере госзакупок, воровавший деньги с тендеров Министерства обороны России. Команда Навального подозревала, что в картель входил Евгений Пригожин, более известный в то время как "повар Путина", а сейчас известный всему миру как владелец ЧВК "Вагнер", которая подпитывает кровавую войну в Украине.

Навальный представил доказательства в Антимонопольную службу РФ, которая подтвердила существование картеля и заключила, что между двумя сторонами существовали "стабильные долгосрочные отношения". Картельные фирмы использовали одни и те же IP-адреса, а заявки отправляли одни и те же люди.

После этого разоблачения все СМИ заговорили о Пригожине, но вторая половина картеля, состоявшая из трех фирм, осталась в тени. Антимонопольная служба РФ не уточнила, кому принадлежат эти компании, но оштрафовала их на 360 000 евро.

Re:Baltica и ее партнеры обнаружили, что эти компании принадлежат людям, связанным с компаниями семьи Апсит. Они не были лицензированы "Фасиликом", но пять их руководителей и акционеров были вовлечены в компании, лицензированные "Фасиликомом".

Все три компании в настоящее время закрыты. Белорусскому журналисту удалось связаться только с бывшей владелицей одной компании, "Коралкин". Людмила Чокорая также руководила еще одной клининговой компанией под торговой маркой "Чистый свет". Чокорая подтвердила, что работала в компаниях группы "Фасиликом". Она вспомнила, что на мероприятиях, организованных для сотрудников, владельцы компании, Елена и Эдуард Апсит, рассказывали, как они приехали в Россию, чтобы начать бизнес, с одним пылесосом в руках, но сказала, что ничего не знали о картеле с Пригожиным.

"У каждого из нас были свои обязанности, свои задачи, и я не имею никакого отношения к таким событиям. Я не могу ничего объяснить по этому поводу", - сказала Чокорая по телефону. Она утверждала, что отвечала за качество работ, а не за тендеры.

Апсит через своего адвоката сообщил Re:Baltica, что ни одна из его компаний не получала денег от Министерства обороны России и что он не имеет никакого отношения к схемам Пригожина.

Скрывает деньги, заработанные в Крыму?

В одном из уголовных процессов в Латвии, в рамках которого прокурор хочет конфисковать 33 миллиона евро, центральной фигурой является украинец Сергей Семенюк. Он бывший сотрудник, а затем деловой партнер компании Апсита в Украине, но обвинение считает, что он играл другую роль.

Согласно показаниям самого Семенюка, данным украинской полиции, которая допрашивала его по просьбе латвийских коллег, примерно в 2011 году он решил начать собственный бизнес и купил у Апсита ряд компаний в России. Однако суть данного конкретного уголовного дела заключается в семи офшорных компаниях, которые Семенюк, согласно его собственным показаниям, купил у Апсита после 2015 года.

Это время, когда связанные с Апситом компании начинают выигрывать многомиллионные контракты от Министерства обороны России на уборку армейских казарм в Крыму.

В прокуратуре считают, что эта схема семи офшорных фирм, названных холдингом Wondermax, была очередной мини-прачечной, направленной на сокрытие происхождения денег от крымских тендеров.

Украинец Семенюк был вывеской холдинга Wondermax, а на самом деле им управлял Апсит. В качестве косвенного доказательства в обвинительном заключении упоминается, что Апсит и его жена использовали платежные карты одной компании холдинга для личных нужд. Плюс в своих показаниях в полиции Семенюк утверждал, что купил бизнес у Апсита примерно за 90 миллионов долларов, но не смог доказать, что действительно заплатил эти деньги.

В своих документах банк ABLV также отметил офшорные компании Wondermax Holding как высокорисковых клиентов. На вопрос следователей, почему, в банке ответили: "группа компаний, имеющая отношение к реальным бенефициарам клиентов "Чистый свет", действовала в нескольких странах СНГ, в том числе, возможно, в Крыму".

"С большой долей уверенности можно сказать, что после оккупации Крыма бизнес был расширен, а в интересах Эдуарда Апсита была создана новая холдинговая инфраструктура, скорее всего, де-юре на имя Сергея Семенюка, но де-факто контролируемая и управляемая Апситом", - утверждает следователь в судебных документах, имеющихся в распоряжении Re:Baltica.

Эдуард Апсит с адвокатом
Эдуард Апсит с адвокатом Фото: Nekā Personīga/TV3

В ответ на просьбу прокомментировать подозрения прокурора Сергей Семенюк заявил украинским СМИ, что латвийские следователи заморозили его деньги без каких-либо доказательств.

"Расследование в отношении моих компаний - это куча домыслов и фантазий, в которых они пытаются оправдать свою главную ошибку: они перепутали мойку с отмыванием", - сказал Семенюк.

"Это, конечно, шутка, но единственное, в чем заинтересовано следствие, - это забрать мои деньги. Им плевать на Крым, Украину и даже на отмывание денег - если таковое существует", - добавил он.

Апсит также ведет судебную тяжбу за возвращение своего замороженного состояния. Перед майским слушанием журналисты Re:Baltica и Nekā Personīga встретились с ним и его адвокатами у зала суда, чтобы получить комментарии.

"Черных денег не существует - это фикция", - сказал белорусский адвокат Апсита. Он также обвинил латвийскую систему правосудия, где "правовые механизмы советского образца извращены их исполнителями - следователями, прокурорами и судьями".

В то же время он сказал, что не будет комментировать это дело. (Позже Апсит через латвийского адвоката довольно подробно ответил на письменные вопросы. Ответы на латышском языке можно прочитать здесь).

Тем временем стоявший рядом с адвокатом Апсит, визуально сильно изменившийся, копался в телефоне и молчала, как будто ее и не было.

Автор статьи: Инга Спринге (Re:Baltica)

Сбор и анализ данных: Гуна Глейзде (Nēka Personīga/TV3)

Александр Ярошевич (Белорусский центр расследований), Мария Жолобова (IStories/Россия), Янина Корниенко (Слідство/Украина)

Редактор: Санита Йемберга, (Re:Baltica); Джулия Уоллес (OCCRP)

Техническая поддержка: Мадара Эйхе

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