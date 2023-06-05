Уборщик с грязным прошлым

Навальный представил доказательства в Антимонопольную службу РФ, которая подтвердила существование картеля и заключила, что между двумя сторонами существовали "стабильные долгосрочные отношения". Картельные фирмы использовали одни и те же IP-адреса, а заявки отправляли одни и те же люди.

После этого разоблачения все СМИ заговорили о Пригожине, но вторая половина картеля, состоявшая из трех фирм, осталась в тени. Антимонопольная служба РФ не уточнила, кому принадлежат эти компании, но оштрафовала их на 360 000 евро.

Re:Baltica и ее партнеры обнаружили, что эти компании принадлежат людям, связанным с компаниями семьи Апсит. Они не были лицензированы "Фасиликом", но пять их руководителей и акционеров были вовлечены в компании, лицензированные "Фасиликомом".

Все три компании в настоящее время закрыты. Белорусскому журналисту удалось связаться только с бывшей владелицей одной компании, "Коралкин". Людмила Чокорая также руководила еще одной клининговой компанией под торговой маркой "Чистый свет". Чокорая подтвердила, что работала в компаниях группы "Фасиликом". Она вспомнила, что на мероприятиях, организованных для сотрудников, владельцы компании, Елена и Эдуард Апсит, рассказывали, как они приехали в Россию, чтобы начать бизнес, с одним пылесосом в руках, но сказала, что ничего не знали о картеле с Пригожиным.