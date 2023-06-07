Подрыв Каховской ГЭС: затопило зоопарк, погибло около 300 животных

"Погибли около 300 животных, которых наши новокаховчане знали и любили. Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, осел Ося, еноты Мишка, Леля, Динька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и многие другие наши маленькие любимцы. Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, родившийся только пять дней назад, также погиб. Уже в шесть утра, когда пришли рабочие "дибровы", все было затоплено водой", - цитирует "Медуза" соцсети зоопарка.

Представители зоопарка целый год занимались спасением животных, которых было невозможно эвакуировать из области. Дороги были перекрыты и заминированы. Был организован сбор средств для закупки кормов для животных.

"Мы делали все, чтобы сохранить жизнь животных, даже в такой ужасной ситуации. А сегодня "Казкова діброва", любимое место отдыха жителей и гостей Новой Каховки, была уничтожена оккупантами. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна. Пусть "Казкова діброва" остается в нашей памяти как сказочный уголок нашего родного города", - пишут представители зоопарка.