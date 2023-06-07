Лиепайская тюрьма по площади будет меньше, чем планировалось

Кроме того, часть земли оказалась лишней, и ее планируется вернуть городу.

Как заявила член правления Tiesu namu aģentūra Санта Саусиня, все изменения, внесенные в проект, связаны с уменьшением объема, а не с его увеличением. Например, совмещены третий и четвертый корпуса - центр спорта, образования и занятости теперь будет располагаться в одном здании.

В целом объем строительства сократили более чем на 6000 кв. м, сохранив функциональность и требования безопасности.

Галерея: Визуализация новой Лиепайской тюрьмы

Начальник Управления мест заключения (IeVP) Дмитрий Калин заявил: "Мы централизовали и бухгалтерию и управление персоналом, отдали питание на аутсорсинг, и во всем этом IeVP как конечный пользователь этого комплекса, увидело возможность сократить необходимые площади, в результате экономя средства".

Этой осенью планируется начать строительство первых двух корпусов - тюрьмы открытого типа и административного корпуса. Весь комплекс стоимостью 125,8 млн евро планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2025 года.