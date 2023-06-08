Как белорусский бизнес добивается отмены санкций ЕС

В 2014 году снятия санкций добился и Алексей Михальченко, ведущий программы “Как есть” на телеканале ОНТ. Европейский суд признал, что его передача пропагандистская, но связи между пропагандой и нарушениями избирательного законодательства не усмотрел. Даже находясь под санкциями, Михальченко приезжал в ЕС - как журналист освещал мероприятие ОБСЕ, визу ему выдали в посольстве Литвы.

Удалось обойти ограничения и бывшей главе администрации Лукашенко Наталье Петкевич. Для этого даже не пришлось обращаться в суд - она вышла замуж за представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, а санкции на членов семей сотрудников международных организаций не распространяются.

Кто проиграл в суде?

24 мая стало известно, что Европейский суд признал законными санкции в отношении депутатов парламента Олега Гайдукевича, Светланы Любецкой и Александра Омельянюка, а также пропагандиста Сергея Гусаченко. По данным DW, инициатором разбирательства выступал МИД, где выбрали несколько представителей власти, чтобы на их кейсах опробовать практику обжалования. За основу положено заявление Любецкой. Всех заявителей представлял французский адвокат Дмитрий Литвинский, на сайте которого указано, что он имеет тесные связи с Россией.

Какие аргументы звучали в суде? Депутаты попытались переложить ответственность на белорусских судей, мол, это они применяют законы на практике. Кроме того, было указано, что законы, которые Совет ЕС посчитал репрессивными, принимал весь парламент, а не отдельные политики. Гусаченко уверял, что не занимался разжиганием розни, а Гайдукевич настаивал, что не доказано, будто он поощрял насилие со стороны силовиков.

Суд пришел к выводу, что заявители принимали непосредственное участие в разработке репрессивных законов. Комментарии Гайдукевича были направлены на подавление оппозиции, а Гусаченко занимался дезинформацией об акциях протеста, чем поддерживал режим Лукашенко.