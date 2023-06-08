Чт, 8.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ "Налоги не вырастут. Точка": в Таллинне появилось провокационное граффити с премьером

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

В соцсетях распространяется снимок граффити, на котором изображена премьер-министр Кая Каллас с подписью Maksud ei tõuse. Punkt (Налоги не вырастут. Точка - эст.). Эту фразу в прошлом году Кая Каллас произнесла на инфочасе в Рийгикогу*, но вспоминать ее начали только после выборов и решения коалиции изменить налоговую систему, пишет Rus.Postimees.

*Ри́йгикогу - высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике, который также избирает главу государства и осуществляет контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Правительства Республики. (Википедия)

Пока неизвестно, кто является автором рисунка и подписи.

В полиции сообщили, что не видят в этом состава преступления. "Если владелец собственности, на которой сделано изображение, посчитает, что его имущество пострадало, он может обратиться в полицию с заявлением", - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь PPA.

Ранее - в апреле - стало известно, что создаваемая Партией реформ, Социал-демократической партией и Eesti 200 коалиция планирует повысить налог с оборота и подоходный налог - каждый на 2%. Именно тогда уже пользователи Сети стали припоминать премьер-министру Кае Каллас, что еще в конце октября она обещала, что налоги не поднимутся.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх