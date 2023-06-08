Фото ⟩ "Налоги не вырастут. Точка": в Таллинне появилось провокационное граффити с премьером

В соцсетях распространяется снимок граффити, на котором изображена премьер-министр Кая Каллас с подписью Maksud ei tõuse. Punkt (Налоги не вырастут. Точка - эст.). Эту фразу в прошлом году Кая Каллас произнесла на инфочасе в Рийгикогу*, но вспоминать ее начали только после выборов и решения коалиции изменить налоговую систему, пишет Rus.Postimees.
*Ри́йгикогу - высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике, который также избирает главу государства и осуществляет контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Правительства Республики. (Википедия)
Пока неизвестно, кто является автором рисунка и подписи.
В полиции сообщили, что не видят в этом состава преступления. "Если владелец собственности, на которой сделано изображение, посчитает, что его имущество пострадало, он может обратиться в полицию с заявлением", - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь PPA.
Ранее - в апреле - стало известно, что создаваемая Партией реформ, Социал-демократической партией и Eesti 200 коалиция планирует повысить налог с оборота и подоходный налог - каждый на 2%. Именно тогда уже пользователи Сети стали припоминать премьер-министру Кае Каллас, что еще в конце октября она обещала, что налоги не поднимутся.
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