Фото ⟩ "Налоги не вырастут. Точка": в Таллинне появилось провокационное граффити с премьером

*Ри́йгикогу - высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике, который также избирает главу государства и осуществляет контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Правительства Республики. (Википедия)

Пока неизвестно, кто является автором рисунка и подписи.

В полиции сообщили, что не видят в этом состава преступления. "Если владелец собственности, на которой сделано изображение, посчитает, что его имущество пострадало, он может обратиться в полицию с заявлением", - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь PPA.

Ранее - в апреле - стало известно, что создаваемая Партией реформ, Социал-демократической партией и Eesti 200 коалиция планирует повысить налог с оборота и подоходный налог - каждый на 2%. Именно тогда уже пользователи Сети стали припоминать премьер-министру Кае Каллас, что еще в конце октября она обещала, что налоги не поднимутся.