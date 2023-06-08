RNP вводит новые штрафы за нарушение правил парковки и сортировки мусора

Уже в середине июня RNP намерен ввести штрафные санкции для жильцов многоквартирных домов, где мусоровозы сталкиваются с проблемами и препятствиями, пишет rus.lsm.

"То, что мы сейчас меняем - это ставим дополнительную строчку в счетах. Это сумма, которая идет за нарушение правил по отходам", - заявил представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

Иногда люди кидают отходы в неправильный сортировочный контейнер. Если водитель мусоровоза увидит ошибку, он сфотографирует содержимое, запишет адрес и не вывезет этот контейнер.

Дом будет оштрафован - жильцы домов должны сами следить за соблюдением правил, в том числе и со стороны соседей.

Член правления RNP Лайла Кейселе указала, что ответственная сортировка поможет среднему жилому дому сэкономить за год до 1000 евро.

Кроме того, штраф будет выписываться тем, кто загораживает проезд мусоровозу - неправильно припарковав машину или разместив у контейнеров крупногабаритный мусор.