Видео ⟩ Бюджетная авиакомпания Wizz Air покидает аэропорт "Рига"

Хотя авиакомпания Wizz Air по-прежнему является третьей по величине авиакомпанией в аэропорту "Рига", но ее доля рынка пассажирских перевозок в первом квартале этого года составила чуть менее четырех процентов, сообщает Dienas ziņas. Именно по этой причине авиакомпания планирует покинуть аэропорт.
Wizz Air объявила, что с осени закроет предпоследний маршрут из Риги.
Авиационный эксперт отмечает, что причиной ухода является высокая конкуренция в Риге, которая отличает ее, например, от двух крупнейших литовских аэропортов - Вильнюса и Каунаса.
"airBaltic очень активно атакует всех своих конкурентов, которые пытаются закрепиться в аэропорту "Рига". Это естественный шаг со стороны национального и базового перевозчика. Обычно они стараются защитить свои собственные рынки на всех маршрутах. Ryanair также очень сильна в Риге.
Быть третьим очень сложно, потому что размер рынка ограничен", - рассказал эксперт.
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