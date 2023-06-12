Видео ⟩ Бюджетная авиакомпания Wizz Air покидает аэропорт "Рига"

Авиационный эксперт отмечает, что причиной ухода является высокая конкуренция в Риге, которая отличает ее, например, от двух крупнейших литовских аэропортов - Вильнюса и Каунаса.

"airBaltic очень активно атакует всех своих конкурентов, которые пытаются закрепиться в аэропорту "Рига". Это естественный шаг со стороны национального и базового перевозчика. Обычно они стараются защитить свои собственные рынки на всех маршрутах. Ryanair также очень сильна в Риге.