Пн, 12.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Бюджетная авиакомпания Wizz Air покидает аэропорт "Рига"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Авиакомпания Wizz Air
Авиакомпания Wizz Air Фото: Erakogu/ Wizz Air

Хотя авиакомпания Wizz Air по-прежнему является третьей по величине авиакомпанией в аэропорту "Рига", но ее доля рынка пассажирских перевозок в первом квартале этого года составила чуть менее четырех процентов, сообщает Dienas ziņas. Именно по этой причине авиакомпания планирует покинуть аэропорт.

Wizz Air объявила, что с осени закроет предпоследний маршрут из Риги.

Авиационный эксперт отмечает, что причиной ухода является высокая конкуренция в Риге, которая отличает ее, например, от двух крупнейших литовских аэропортов - Вильнюса и Каунаса.

"airBaltic очень активно атакует всех своих конкурентов, которые пытаются закрепиться в аэропорту "Рига". Это естественный шаг со стороны национального и базового перевозчика. Обычно они стараются защитить свои собственные рынки на всех маршрутах. Ryanair также очень сильна в Риге.

Быть третьим очень сложно, потому что размер рынка ограничен", - рассказал эксперт.

Смотрите больше в сюжете.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх