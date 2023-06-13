"Убей это!" В США рыбак поймал страшное, но вкусное создание

"Это было самым странным, что я когда-либо вылавливал. Оно было длиной примерно 60 сантиметров, а его рот выглядел как яма Сарлакка из "Звездных войн". На самом деле я поймал его случайно. Сначала подумал, что это ветка", - рассказал изданию Newsweek рыбак Эрик Осинский.

Странное животное выглядит как нечто среднее между угрем и пиявкой и, как многие уже догадались, является ничем иным, как миногой. Это паразитическое создание, которое питается, присасываясь своим круглым ртом к другой рыбе.

Не особо понятно, является ли этот вид в данном месте местным или инвазивным. Впервые миногу здесь заметили в 1929 году, и различные генетические исследования показывают, что морская минога существовала более чем 10 тысяч лет назад.

Так или иначе, минога оказывает негативное влияние на рыбу и экосистему водоемов, а также вредит местным жителям, поэтому правительство разработало программу, которая предусматривает ограничение, но не уничтожение популяции морской миноги.

Осинский поделился фотографиями миноги в Facebook, где пост набрал уже сотни комментариев. "Не знал, что рыбаки могут вытащить кошмар", - написал один. "Это одна большая минога. Убей ее и выброси на берег, чтобы дикие животные могли полакомиться!"

Другие комментаторы также отметили, что минога вредит местной экосистеме, поэтому призвали рыбака поставить на ее жизни точку.