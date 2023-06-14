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Видео ⟩ Неожиданные находки в осушенном водохранилище Каховской ГЭС

rus.tvnet.lv
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Каховская ГЭС
Каховская ГЭС Фото: Dmytro Smolienko/SIPA/SCANPIX

После взрыва Каховской ГЭС на обмелевших берегах были обнаружены современные зенитные ракеты и несколько видов оружия времен Второй мировой войны, когда советские и нацистские войска воевали в Украине, сообщает Business Insider.

"На территории Каховской ГЭС обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны", - заявило в воскресенье, 11 июня, Министерство внутренних дел Украины, призвав граждан держаться подальше от этого района.

Фото: AFP/SCANPIX

"В водохранилище много боеприпасов. 10 июня саперы произвели 5 управляемых взрывов", - говорится в сообщении.

Глава украинской группы по разминированию сообщил Reuters, что они часто находят остатки ракет С-300, ракет "Смерч" и другие боеприпасы.

С-300 - это зенитная ракета российского производства, а ракеты "Смерч" запускаются с передвижных пусковых установок.

Некоторые пользователи социальных сетей поделились впечатляющими, но неподтвержденными видео и фотографиями черепов, найденных в грязи. Район опасен из-за неразорвавшихся боеприпасов и российских обстрелов.

Журналист The Guardian пишет, что упомянутые черепа могли быть останками немецких солдат, погибших в 1943 году.

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