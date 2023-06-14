Видео ⟩ Неожиданные находки в осушенном водохранилище Каховской ГЭС

"На территории Каховской ГЭС обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны", - заявило в воскресенье, 11 июня, Министерство внутренних дел Украины, призвав граждан держаться подальше от этого района.

Фото: AFP/SCANPIX

"В водохранилище много боеприпасов. 10 июня саперы произвели 5 управляемых взрывов", - говорится в сообщении.

Глава украинской группы по разминированию сообщил Reuters, что они часто находят остатки ракет С-300, ракет "Смерч" и другие боеприпасы.

С-300 - это зенитная ракета российского производства, а ракеты "Смерч" запускаются с передвижных пусковых установок.

Некоторые пользователи социальных сетей поделились впечатляющими, но неподтвержденными видео и фотографиями черепов, найденных в грязи. Район опасен из-за неразорвавшихся боеприпасов и российских обстрелов.

Журналист The Guardian пишет, что упомянутые черепа могли быть останками немецких солдат, погибших в 1943 году.

The destruction of the Nova Khakovka dam and the subsequent floods reveal remains of soldiers from the Second World War. pic.twitter.com/nk33HMqUJo — Vanguard WWII (@Vanguard_WW2) June 12, 2023

Full video of WWII remnants visible since the Dam broke and emptied out the reservoir. pic.twitter.com/DKjQY4Dve6 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 11, 2023

That’s a stupid argument to outline.



Here - Ukrainians speaking. pic.twitter.com/1YqzHNogXw — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 12, 2023