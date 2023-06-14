В Болдерае найдены мертвыми два человека

Один из скончавшихся - мужчина в возрасте около 40 лет, в свою очередь вторая - женщина примерно 35 лет.

Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что имеющаяся в распоряжении полиции предварительная информация не свидетельствует о том, что в отношении них могло быть совершено преступление, однако назначены экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти.

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