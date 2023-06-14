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В Болдерае найдены мертвыми два человека

rus.tvnet.lv
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Свет в конце туннеля
Свет в конце туннеля Фото: Virrage Images/Shutterstock

В Болдерае в течение одного дня нашли тела двух человек, сообщает передача Degpunktā.

Один из скончавшихся - мужчина в возрасте около 40 лет, в свою очередь вторая - женщина примерно 35 лет.

Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что имеющаяся в распоряжении полиции предварительная информация не свидетельствует о том, что в отношении них могло быть совершено преступление, однако назначены экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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