Семь организаций по поддержке СМИ требуют отозвать совет NEPLP

Что случилось?

Напомним, NEPLP оштрафовал TVNET на 8500 евро за, по его мнению, неправильно употребление слова "депортация" в передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET. Это слово употребило не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.

​Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза (Прим. ред. - поправки не имеют отношения к гражданам Беларуси, NEPLP некорректен в своем решении). Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.