Семь организаций по поддержке СМИ требуют отозвать совет NEPLP

Семь латвийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку СМИ, в совместном заявлении спикеру Сейма и председателю Комиссии по правам человека и общественным делам выражают недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) и требуют от Сейма отозвать совет, считая, что он систематически превышает свои полномочия и ограничивает работу независимых СМИ в Латвии.
Организации, которые активно и долгое время поддерживают независимые латвийские СМИ и их сотрудников, в своем заявлении подчеркивают, что практика, осуществляемая нынешним составом NEPLP, противоречит интересам общества, в том числе, независимых СМИ. NEPLP необоснованно вмешивается в содержание, накладывает несоразмерные ограничения на деятельность СМИ, подрывая их независимость.
Вместо выполнения своих основных задач - обеспечения свободы слова и мнений, всеобщей доступности социально значимой информации и поддержания свободной дискуссии в СМИ -, совет пытается наказывать средства массовой информации. При этом наказание вменяется СМИ за добросовестное соблюдение ими Закона об электронных СМИ (EPLL, статья 24 часть 4), а именно, обеспечение обмена мнениями с должной точностью и соблюдением нейтралитета.
"Надо признать, что нынешний состав NEPLP постоянно действует вне пределов своей компетенции и полномочий, выступая против СМИ и журналистов, пытаясь ограничить их право на свободу слова, пытаясь ограничить право СМИ делать свою работу. Совет в нарушение своих полномочий стремится регулировать все информационное пространство.
Случай с административным наказанием, примененным советом к TVNET GRUPA за якобы несоответствующее употребление слова "депортация", является последней каплей, чтобы все ведущие и активно работающие медиаорганизации мобилизовались на защиту свободы слова в Латвии,
устраняя любые признаки цензуры в латвийской медиасреде.
Нас уже долгое время не слышат, но этот случай переполнил чашу нашего терпения. Основа демократического общества - независимость СМИ, которая, из-за действий этого состава NEPLP, подвергается опасности. Поэтому нужны немедленные действия - срочные решения и перемены", - подчеркнула от имени представленного медиасообщества Гунта Слога, исполнительный директор "Балтийского центра развития СМИ".
В заявлении также отмечается, что решения и действия нынешнего состава NEPLP по ограничению и угрозе свободе слова привели к нескольким негативным последствиям, в том числе, сокращению объема содержания и количества программ. Кроме того, действия нынешнего состава NEPLP, направленные против свободы слова и, соответственно, вводящие цензуру, подрывают имидж и репутацию Латвии как демократического государства, на что указывают и выраженные в мировом индексе свободы прессы опасения.
Также в заявлении председателю 14-го Сейма Эдварду Смилтенсу и председателю Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иеве Бранте семь медиаорганизаций призывают найти возможность встретиться, чтобы обсудить изменения в регулировании NEPLP, чтобы в будущем обеспечить прозрачность действий и решений совета, работая, таким образом, в соответствии с принципами хорошего управления и в интересах демократического общества.
Письмо подписали:
- "Фонд долгосрочного развития" (nodininājums Ilgtspējas fonds),
- общество "Балтийский центр развития СМИ" (biedrība Baltijas Mediju izcilības centrs),
- общество "Латвийская ассоциация журналистов" (biedrība Latvijas Žurnālistu asociācija),
- профсоюз "Союз журналистов Латвии" (arodbiedrība Latvijas Žurnālistu savienība),
- общество "Латвийская рекламная ассоциация" (biedrība Latvijas Reklāmas asociācija),
- общество "За легальное содержание" (biedrība Par legālu saturu),
- общество "Латвийская ассоциация региональных СМИ" (biedrība Latvijas Reģionālo mediju asociācija).
Что случилось?
Напомним, NEPLP оштрафовал TVNET на 8500 евро за, по его мнению, неправильно употребление слова "депортация" в передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET. Это слово употребило не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза (Прим. ред. - поправки не имеют отношения к гражданам Беларуси, NEPLP некорректен в своем решении). Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.
Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
Несколько связанных со сферой СМИ организаций призвали отменить штраф, так как считают это цензурой и угрозе свободе прессы и свободе слова. В свою очередь председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил, что делать этого не будет.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
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