Рост в два раза: банковский сектор отчитался о прибыли с начала года

Процентные доходы банков за первые три месяца года составили 260,14 млн евро, что на 97% больше, чем за тот же период 2022 года, а процентные расходы - 25,27 млн евро, что на 59,9% больше.

Комиссионные доходы банков составили 79,772 млн евро (+2,9%), а комиссионные расходы выросли на 4,7% до 22,728 млн евро.

В конце первого квартала активы банковского сектора составляли 27,367 млрд евро, что на 1,2% больше, чем в конце 2022 года (27,705 млрд евро).

Сумма кредитов, выданных небанковским клиентам, составила в первом квартале 15,53 млрд евро, что на 0,8% меньше, чем в конце 2022 года. В том числе сумма кредитов, выданных местным клиентам, составила 13,046 млрд евро, что на 0,8% меньше, чем в конце прошлого года. Сумма кредитов, выданных местным домохозяйствам, составила 6,001 млрд евро, что на 0,2% больше, а сумма кредитов местным нефинансовым компаниям - 6,229 млрд евро, что на 1,9% меньше, в том числе 3,446 млрд евро выдано малым и средним предприятиям, что на 0,9% меньше конца 2022 года.

Вклады в банках в первом квартале составили 22,562 млрд евро, что на 2,3% меньше конца года. Сумма вкладов местных клиентов уменьшилась на 2,1% и составила в конце марта 19,118 млрд евро. Сумма вкладов местных домохозяйств уменьшилась на 1,1% до 10,226 млрд евро, а местных нефинансовых компаний увеличилась на 4,1% до 7,304 млрд евро.

Рыночная доля пяти крупнейших банков по активам в конце первого квартала составила 89,25% (в конце 2022 года - 88,8%), по кредитам небанковским клиентам - 89,81% (90,18%), по вкладам небанковских клиентов - 90,95% (89,88%).

В первом квартале 2022 года прибыль банковского сектора составила 67,931 млн евро, а в целом за прошлый год - 321,718 млн евро.