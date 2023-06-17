Видео, Фото ⟩ У замка под Цесисом появился наследник

Весной этого года Лиелстраупский замок в соответствии с законом перешел к самоуправлению Цесисского края с обязательством восстановить его в течение 15 лет, но для этого требуются большие средства.

Два года назад интерес к этому месту проявил Якоб, потомок прежних владельцев замка, семьи фон Розен, который сейчас прибыл в Латвию и готов вернуть семейное имущество. Он живет в Майами, США, и работает в сфере возобновляемых источников энергии в компании, которая сотрудничает с Эстонией. Так он попал в Балтию и начал более внимательно изучать историю семьи.

Корни семьи в Латвии уходят в далекие времена Ливонии, когда замок был впервые упомянут в документах в 13 веке.

Эта семья почти всегда занималась сельским хозяйством в замке Лиелстраупе. Пока, в 1939 года, не были вынуждены переехать в Германию.

"Мой предок попал в лагерь ГУЛАГ во время красного террора. Так что наша семья уехала из этого региона в советское время и больше не вернулась", - говорит фон Розен.

"Я обнаружил тот факт, что в 1629 году мой предок сказал, что для семьи фон Розен не будет большего позора, чем потерять это имущество. Поэтому я поставил своей целью вернуть его", - добавил наследник.

Видео: Сюжет ReTV

Галерея: Лиелстраупский замок