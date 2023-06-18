На полив улиц Риги в июне потратили 28 700 евро

В муниципалитете поясняют, что Департамент транспорта планирует полив улиц по мере необходимости, выделяя на это средства в пределах ежегодного финансирования.

В этом году на содержание улиц выделено 31 млн евро, из которых 28 700 евро было потрачено на полив улиц в июне.

Поскольку длительная засуха в Латвии сохраняется, Департамент транспорта продолжит поливать улицы. В дни с более низкой температурой воздуха и осадками работы проводиться не будут.

Департамент транспорта отвечает за полив города на площади почти в полмиллиона квадратных метров. Полив улиц чаще всего производят в ночное время или в первой половине дня.

В настоящее время основной целью полива улиц является уменьшение пыли в городе. Учитывая, что в настоящее время в центре города ведутся несколько масштабных строительных работ, то это приводит к дополнительному запылению. Полив в этих районах осуществляется более интенсивно.