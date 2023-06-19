С 1 июля подорожает электричество: больше всего пострадают владельцы частных домов

Как сообщает издание, повышение цены будет существенным: о повышении тарифов на распределение электроэнергии на 75% Sadales tīkls впервые объявило в прошлом году, вызвав возмущение населения. После возражений со стороны правительства и консультаций с Минэкономики предприятие заявило, что такого большого повышения не будет - тарифы вырастут в среднем на 32%.

Необходимость повышения тарифов Sadales tīkls объясняет расходами, которые не зависят от деятельности предприятия. Как сообщила SPRK, для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 киловатт-часов (кВтч) в месяц тарифы вырастут в среднем на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Такое же повышение коснется владельцев частных домов с однофазным подключением и потреблением 125 кВтч в месяц. Увеличение платы за электроэнергию для владельцев домов с трехфазным подключением будет зависеть от нагрузки. При подключении с нагрузкой 16 или 20 ампер (А) счет увеличится примерно на 12-15 евро без НДС, при подключении 25 А и больше - на 18 евро и больше без НДС.

"Больше всего повышение тарифа коснется владельцев частных домов,

в том числе на селе, у которых исторически было трехфазное подключение и чье потребление не превышает 50-100 кВтч в месяц, - говорит председатель совета профессоров инженерии среды и энергетики Латвийского университета бионаук и технологий Айвар Какитис. - Это означает, что больше всего от повышения пострадает самая незащищенная часть общества".

Значительное увеличение ожидается также в квартирах с однофазным подключением, где установлены электроплиты и нагрузка на подключение составляет 40 А.