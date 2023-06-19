Оборот Mere вырос в 2 раза. Компания с российскими корнями планирует расширяться

SIA Latprodukti, управляющая связанной с РФ сетью магазинов розничной торговли недорогими товарами Mere, в прошлом году работала с оборотом 10,923 млн евро, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, а также получила прибыль в размере 15 869 евро, в отличие от убытков годом ранее, следует из данных Firmas.lv.
В сообщении руководства компании о годовом отчете говорится, что в прошлом году компания открыла фирменные магазины Mere в Екабпилсе и Даугавпилсе. Также началась подготовка к открытию магазинов в Резекне и Вентспилсе. В целом сеть Mere планируется расширить до 15 точек продаж.
Согласно отчету руководства, успешное развитие оказалось возможным благодаря поиску и привлечению партнеров по сотрудничеству не только в Латвии, но и в других странах, что помогло увеличить оборот и предлагаемый ассортимент.
В настоящее время в Латвии насчитывается семь магазинов Mere.
В 2021 году SIA Latprodukti работало с оборотом 5,196 млн евро и убытком 3456 евро.
Магазины Mere начали работать в Латвии в марте 2021 года, а компания Latprodukti была зарегистрирована в 2020 году.
61% капитала Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются Евгений Пшеницун (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).
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