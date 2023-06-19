Оборот Mere вырос в 2 раза. Компания с российскими корнями планирует расширяться

В сообщении руководства компании о годовом отчете говорится, что в прошлом году компания открыла фирменные магазины Mere в Екабпилсе и Даугавпилсе. Также началась подготовка к открытию магазинов в Резекне и Вентспилсе. В целом сеть Mere планируется расширить до 15 точек продаж.

Согласно отчету руководства, успешное развитие оказалось возможным благодаря поиску и привлечению партнеров по сотрудничеству не только в Латвии, но и в других странах, что помогло увеличить оборот и предлагаемый ассортимент.

В настоящее время в Латвии насчитывается семь магазинов Mere.

В 2021 году SIA Latprodukti работало с оборотом 5,196 млн евро и убытком 3456 евро.

Магазины Mere начали работать в Латвии в марте 2021 года, а компания Latprodukti была зарегистрирована в 2020 году.

61% капитала Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются Евгений Пшеницун (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).