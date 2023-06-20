Екабпилсскому краю выделено 898 613 евро для устранения последствий наводнения

Финансирование самоуправлению Екабпилсского края будет выделено из средств на непредвиденные случаи, чтобы покрыть часть расходов на уже выполненные работы по аварийному укреплению дамбы во время январского паводка, немедленные меры по устранению последствий наводнения и на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры.

Первая часть финансирования предназначена для покрытия расходов на проведенные во время паводков с 14 по 17 января работы по укреплению дамбы, для защиты потенциально затапливаемых территорий от затопления, на меры по снижению уровня воды в Даугаве, восстановления стока воды, проведение водооткачивающих работ и другие мероприятия.

Финансирование также необходимо для ремонта девять улиц Екабпилса, которые пострадали от наводнения. По предварительным подсчетам самоуправления, затраты на их ремонт и восстановление могут составить от 1 до 1,4 млн евро.

Как ранее заявило самоуправление, чтобы обеспечить надежную функцию защитных дамб на правом и левом берегу Даугавы в ближайшие годы и защитить Екабпилс от наводнений, необходимы три комплекса мер: неотложные работы в течение следующих двух строительных сезонов, работы в период с 2024 года по 2025 год и работы после 2025 года.

В срочном порядке необходимо восстановить левобережную защитную дамбу протяженностью 5,2 км, провести реконструкцию защитной дамбы правого берега протяженностью 1,2 км и создать дополнительную противопаводковую зеленую инфраструктуру.

После реализации всех трех частей проекта будут снижены риски затопления Екабпилса на площади примерно 261 га.