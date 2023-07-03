В 12 лет Арсений мечтал о своей фабрике, в 20 он открыл ее!

"Я не увольняюсь", - шутит он.

Он также занимается всеми идеями в плане новых продуктов. "Я полностью все придумываю. От идеи продукта до дизайна. Бывает, я у себя на телефоне нарисую дизайн упаковки и просто отправляю дизайнеру", - рассказывает создатель бренда.

В его компании есть продавцы, которые работают на стендах косметики бренда, но это сезонная работа. "Были месяцы, когда работал только я один. Конечно, у нас нет пока такой огромной команды, но я к этому стремлюсь", - делится молодой человек.

Сейчас косметику Arsenijs Fabrica можно купить на сайте бренда, какую-то часть можно найти в магазинах Mimiko, также стенды с косметикой бренда часто размещены на различных праздниках города и в некоторых торговых центрах, а постоянный магазин Arsenijs Fabrica работает по субботам и воскресеньям в Via Jurmala Outlet.

Бизнес в Латвии

Арсений особенно гордится тем, что продвигает латвийскую продукцию, ведь контрактное производство его косметики находится в Латвии и часть исходных материалов также закупается здесь.

"Мы стараемся по максимуму находить именно латвийские материалы. Например, эфирные масла и мыльную основу мы нашли где купить в Латвии", - объясняет он.