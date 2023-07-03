В 12 лет Арсений мечтал о своей фабрике, в 20 он открыл ее!

Когда Арсению было 12 лет, он мечтал о своей фабрике по производству мыла. Сейчас ему 20, и детская мечта рыжеволосого мальчика превратилась в полноценный бизнес, а яркие и оригинальные бомбочки для ванны и уходовую косметику от бренда Arsenijs Fabrica уже знают многие в Латвии.
Любовь с первого взгляда
"Однажды я пришел с родителями на ярмарку, где было много разных стендов с местными товарами. Я помню, как увидел там единственный стенд с мылом. Оно было все одноцветное, не очень красивое, как я сейчас уже вспоминаю. Но на тот момент я подумал: "Вау!". Я стоял и нюхал каждое мыло. Я настолько долго там стоял, что продавец решил мне подарить это мыло, лишь бы я уже ушел", - с улыбкой рассказывает свою историю молодой человек.
Это была любовь с первого взгляда. С того момента Арсений твердо решил, что нашел дело своей жизни, и начал учиться варить мыло. Ему подарили комплект "Сделай мыло сам", и он стал обучаться этому мастерству.
"Я учился по видеороликам на Youtube, тогда еще не было никаких мастер-классов. Когда я научился базовым техникам, я уже начал придумывать собственные. Я делал очень красивые кусочки мыла, они выглядели уже как произведение искусства. Я захотел развиваться дальше", - рассказывает Арсений.
Он начал создавать мыльные букеты, которыми в 2017-2018 годах в Латвии занималось еще не так много людей. Ярких и красочных мыльных букетов на рынке Латвии парень не видел.
Совершенно случайно в 16 лет он устроился работать официантом в кафе, в котором находилась и студия флористики.
"За три месяца я обучился и потом уже мог делать какие-то композиции, оформлять свадьбы. Все знания, которые можно было взять, я там взял", - делится Арсений.
Навыки, которые парень получил в студии, он использовал в мыльном мастерстве: "Я перенес всю технику работы с живыми цветами на мыльные цветы. И поэтому у меня получалось делать очень "настоящие" мыльные букеты".
Свои работы Арсений публиковал в соцсетях, и к нему стали приходить клиенты.
"Это стало набирать популярность. Я начал рассказывать историю создания бренда. Мы стали расти. У нас появились первые заказы. Люди делились нашими работами, и получалось такое сарафанное радио", - вспоминает он.
"Фабрика Арсения"
В 2020 году Арсений решил, что пора двигаться дальше. Логическим продолжением его маленького бизнеса стала уходовая косметика.
"Мы начали заниматься косметикой, и сейчас это все переросло в полноценный бизнес, которым я занимаюсь каждый день. Я продумываю маркетинг, новые идеи для косметики, яркие упаковки и т. д.", - объясняет Арсений.
В Arsenijs Fabrica сейчас можно приобрести не только мыло и бомбочки для ванны, но и гели для душа, маски для лица, кремы для тела, патчи и другие продукты для лица и тела. Часть этих продуктов - ручная работа, а остальное производится на местном контрактном предприятии, где продукты проходят лабораторную сертификацию и оценку безопасности.
Арсений отметил, что сам бренд Arsenijs Fabrica и его название зарождались постепенно.
"Нет точной даты, когда появилась "фабрика", не было такого, что вот сегодня мы объявляем запуск нашего бренда. Мы собирали бренд как пазл. Например, мы только сейчас пришли к своему цвету. Решили, что это будет оранжевый", - рассказывает молодой владелец бизнеса, показывая оранжевые упаковки масок для лица от Arsenijs Fabrica.
У самого названия бренда есть своя история. У Арсения в детстве была мечта:
"Когда мне было 12, я представлял, что когда-нибудь у меня будет собственная фабрика, которую я назову своим именем. И когда пришло время назвать как-то свой бизнес, я сразу подумал - Arsenijs Fabrica".
Когда бренд начал развиваться на латвийском рынке, нужно было придумать логотип, чтобы он выделялся среди других: "Мы решили использовать мое лицо, которое было срисовано с фотографии, где мне 12-13 лет. Там даже есть веснушки, которых у меня сейчас уже больше нет". Этот ключевой образ рыжего мальчика бренд использует на упаковке каждого продукта.
Создавая уходовую косметику, Арсений пришел к основной идее своего бренда: "Безопасная косметика может быть красивой, яркой и вкусно пахнуть. Если это ярко, красочно и красиво, это не значит, что это что-то химозное".
Арсений уточняет, что химия в продуктах его косметики есть, но процент натуральных компонентов - от 95 до 99, что является порогом для натуральной продукции.
Свою идею бренд преподносит через яркие цвета продуктов, пеструю упаковку и красочные фотографии в соцсетях.
Арсений подчеркивает, что за его брендом стоит простая, но очень важная мысль:
"Я сам работаю с людьми, мне очень важно все время выходить, общаться с людьми, с нашими покупателями, обмениваться этой энергией. Тем более я понимаю, что так, как я, о моем продукте не расскажет никто. Я общаюсь с людьми и с молодыми девушками. И мне казалось, что мы уже давно это прошли, что все уже полюбили себя.
Но, работая в этой сфере, я понимаю, что у людей просто огромное количество комплексов. Люди себя недооценивают. Они себя как-то обделяют. Главная задача нашего бренда - это напомнить о любви к себе", - заключает владелец Arsenijs Fabrica.
Большинство сотрудников компании Arsenijs Fabrica работают на аутсорсе. На постоянной основе в компании трудится только сам Арсений.
"Я не увольняюсь", - шутит он.
Он также занимается всеми идеями в плане новых продуктов. "Я полностью все придумываю. От идеи продукта до дизайна. Бывает, я у себя на телефоне нарисую дизайн упаковки и просто отправляю дизайнеру", - рассказывает создатель бренда.
В его компании есть продавцы, которые работают на стендах косметики бренда, но это сезонная работа. "Были месяцы, когда работал только я один. Конечно, у нас нет пока такой огромной команды, но я к этому стремлюсь", - делится молодой человек.
Сейчас косметику Arsenijs Fabrica можно купить на сайте бренда, какую-то часть можно найти в магазинах Mimiko, также стенды с косметикой бренда часто размещены на различных праздниках города и в некоторых торговых центрах, а постоянный магазин Arsenijs Fabrica работает по субботам и воскресеньям в Via Jurmala Outlet.
Бизнес в Латвии
Арсений особенно гордится тем, что продвигает латвийскую продукцию, ведь контрактное производство его косметики находится в Латвии и часть исходных материалов также закупается здесь.
"Мы стараемся по максимуму находить именно латвийские материалы. Например, эфирные масла и мыльную основу мы нашли где купить в Латвии", - объясняет он.
Для владельца бизнеса особенно важно поддерживать экономику своей страны, поэтому его компания зарегистрирована именно здесь: "Я патриотичный человек, я в принципе считаю, что патриотизм - это не когда ты выходишь с флагом на улицу и кричишь: "Я из Латвии!", я считаю, патриотизм проявляется в каждом твоем действии, в каждом твоем слове.
Патриотизм - это когда ты регистрируешь свою компанию в Латвии, платишь тут налоги, работаешь тут, а не так: "Я патриот, но зарегистрировал компанию в Эстонии".
Это как бы супер, конечно. Я понимаю, что это намного выгоднее, но как можно себя называть патриотом".
Арсений отмечает, что в Латвии достаточно большая конкуренция в сфере продажи уходовой косметики, поэтому его бренду нужно постоянно искать способы, как выделиться на фоне других.
"У нас очень качественные и натуральные компоненты, потому что если ты не будешь делать самый лучший продукт - ты просто "вылетишь" с рынка. Сейчас настолько трудно развиваться, что ты должен быть лучшим по всем показателям: и цена, и качество, и маркетинг в социальных сетях", - говорит он.
Вести бизнес в Латвии непросто. Самое сложное - это налоги, говорит владелец бизнеса. "Трудно каждый раз отдавать эти суммы, но потом, когда оплатил, такое чувство классное. Ходишь по улицам и думаешь - как круто, я налогоплательщик", - отмечает Арсений.
Сейчас компания Arsenijs Fabrica официально зарегистрирована, до этого Арсений работал как самозанятое лицо.
"То, что у нас нет до сих пор никаких задолженностей, я считаю, это гордость", - отмечает он.
Оборот компании за 2022 год составил 17 212 евро, а прибыль после уплаты налогов - 8917 евро, свидетельствуют данные Lursoft.
Арсений не только владелец бизнеса, но и популярный блогер в Instagram и TikTok. В социальных сетях он начал развивать свой личный бренд для того, чтобы продвигать свой бизнес, и это помогло.
"Я начал снимать TikTok для того, чтобы развивать бизнес. Многие думают, что я стал блогером и потом решил создать свой продукт, но все было наоборот", - отмечает он.
Парень в косметическом бизнесе
Арсений уверен, что уникальность его бренда в том, что уходовую продукцию представляет молодой парень.
"Мне повезло, скорее всего, из-за того, что я парень в космическом бизнесе. У меня конкуренции не было, потому что у нас прямо совершенно другая целевая аудитория. Мы совершенно отличаемся от всех брендов косметики, которые есть в Латвии", - говорит он.
В своем блоге Арсений постоянно показывает, что пользуется уходовой косметикой. Изначально он начинал вести блог именно о косметике. Парень отмечает, что когда только начинал вести блог, получал подобные сообщения: "Зачем парню пользоваться косметикой?".
"Я считаю, что у косметики нет никакого гендера. Как минимум это твоя личная гигиена.
Ты можешь не использовать декоративную косметику. Это нормально, это выбор каждого. Но уходовая косметика - это базовая гигиена твоего тела, что в принципе помогает тебе как-то сохраниться. Я очень рад, что сейчас в Латвии это все становится более нормальным, повседневным", - считает блогер.
Арсений вспоминает, что его путь в этом бизнесе не был легким, родители и близкие его всегда поддерживали, но были и критики: "Негатив больше шел как раз от диванных критиков, которые просто дома сидели на диване и что-то там писали насчет того, что парни не должны заниматься косметикой. Но у меня сразу было понимание. Я очень быстро повзрослел. Я помню, как в школе все играли в игры, а у меня уже был какой-то бизнес-план в голове".
А что дальше?
В ближайших планах у Arsenijs Fabrica доделать ребрендинг и начать двигаться на зарубежный рынок.
"Мы очень хотим развиваться. Это нас опять же выделяет - все время хотим развиваться. Поэтому мы все время что-то новое придумываем. И даже когда что-то не получается, мы пытаемся сделать так, чтобы это все получилось. У нас есть видение, как идти дальше. И я уверен, что все получится", - говорит блогер.
Арсений отмечает, что очень благодарен своим клиентам и чувствует от людей любовь к своему бренду: "Любовь, которая появилась к нам, она, конечно, незаменима. Сарафанное радио про нас уже разошлось по Латвии. Настолько большая любовь к нам и поддержка, что я безумно благодарен. И вообще, в принципе, могу сказать, что у нас самая крутая, самая топовая аудитория".
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