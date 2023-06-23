Видео ⟩ За занавесом: "Русский Давос" превращается в потемкинскую деревню

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Поскольку Россия переориентирует свою внешнюю политику на сотрудничество с Латинской Америкой, Африкой и Азией, особенно ярко звучит посыл о России как о "неутомимом борце с колониализмом", с акцентом на том, что, в отличие от бывших западных империй, Россия никогда не имела колоний и никогда не подчиняла себе другие народы.

Всю прошедшую неделю пропагандисты изрядно попотели в стремлении представить ПМЭФ ярким доказательством того, что Россия не находится в международной изоляции и весь мир, кроме Запада, хочет с ней дружить. Особо подчеркивалось, что Россия подписала несколько соглашений о сотрудничестве с Алжиром, что должно послужить пощечиной и плевком в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону, поскольку Франция воспринимает бывший ее колонией Алжир в качестве своего протектората.

Главным отражением идеологических зеркал в сюжетах о форуме, несомненно, был Путин. Правда, сказанное им на этот раз противоречило прежнему тону воинствующих пропагандистов. Впрочем, определенные шизофренические приметы в российских идеологических посылах присутствовали всегда, да и идеология всегда была ситуативной.