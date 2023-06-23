Видео ⟩ За занавесом: "Русский Давос" превращается в потемкинскую деревню

Главным идеологическим сырьем на мельнице российской пропаганды на прошлой неделе стали Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и контрнаступление Украины. Заодно были перемолоты и навалом скопившиеся на складах пропагандистов плевелы о европейском нацизме, западной гегемонии и стремлении НАТО спровоцировать Третью мировую войну. Разумеется, снова прозвучали старые лозунги о том, что в связи с поставкой в Украину истребителей F16 должны быть нанесены удары по аэродромам стран, откуда эти истребители будут взлетать.
В выступлениях кремлевских идеологов преобладали два основных посыла: контрнаступление Украины провалилось, потери живой силы украинцев в десятки раз больше, чем у российской армии, а ПМЭФ является доказательством того, что Россия не только не находится в международной изоляции, но и имеет в друзьях весь мир, кроме "дегенеративного" Запада.
Мировоззрение Путина не изменилось
Рассказывая о прошедшем в Санкт-Петербурге форуме, главная информационная программа российского телевидения "Вести" с гордостью показала сюжет, повествующий о профинансированном "Газпромом" поднятии на одной из башен Северной столицы трех флагов - Российской империи, Советского Союза и нынешней Российской Федерации. Это яркое подтверждение пропагандистского нарратива о том, что Россия не должна стыдиться ни одной страницы своей истории и что о люстрации или покаянии не может быть и речи, потому что Россия была миролюбивой страной, которая на протяжении всего своего существования вела себя очень достойно. Кинорежиссер Карен Шахназаров долго и подробно объяснял, как за последние 100 лет Россия изменила к лучшему всю мировую историю и продолжает делать это сейчас. По мнению Шахназарова, главными достижениями России являются ликвидация западного колониализма и разгром нацизма. В настоящее время, конечно, ведется борьба с западной "гегемонией" и пропаганда многополярного мира.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Поскольку Россия переориентирует свою внешнюю политику на сотрудничество с Латинской Америкой, Африкой и Азией, особенно ярко звучит посыл о России как о "неутомимом борце с колониализмом", с акцентом на том, что, в отличие от бывших западных империй, Россия никогда не имела колоний и никогда не подчиняла себе другие народы.
Всю прошедшую неделю пропагандисты изрядно попотели в стремлении представить ПМЭФ ярким доказательством того, что Россия не находится в международной изоляции и весь мир, кроме Запада, хочет с ней дружить. Особо подчеркивалось, что Россия подписала несколько соглашений о сотрудничестве с Алжиром, что должно послужить пощечиной и плевком в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону, поскольку Франция воспринимает бывший ее колонией Алжир в качестве своего протектората.
Главным отражением идеологических зеркал в сюжетах о форуме, несомненно, был Путин. Правда, сказанное им на этот раз противоречило прежнему тону воинствующих пропагандистов. Впрочем, определенные шизофренические приметы в российских идеологических посылах присутствовали всегда, да и идеология всегда была ситуативной.
А именно, Путин заявил, что если бы Россия захотела, то могла бы стереть Киев с лица земли. Однако на данный момент такой необходимости нет, потому что украинцы и без того несут огромные потери и их контрнаступление не удалось. Путин заявил, что Россия не станет действовать таким образом, чтобы Запад мог обвинить ее в жестокости, и что "русские не такие". Это никак не согласуется с тем, что уже больше года скандируют пропагандисты разного калибра о нанесении ударов по центрам принятия решений в Украине, подразумевая Киев, что следует перебить все украинское военное руководство, дать населению 24 часа на эвакуацию, а потом стереть с лица земли украинские города и т.д. Напомним, что известный пропагандист Владимир Соловьев еще недавно настаивал, что следует нанести ракетные удары по Одессе.
Путин повторил привычную риторику о том, что в случае угрозы суверенитету России может быть применено ядерное оружие, и похвалился, что у России ядерного оружия больше, чем у Североатлантического альянса. Вот почему НАТО желает переговоров с Россией о сокращении количества ядерных вооружений, на что Россия ответит: "Хрен вам!". Президент России также подчеркнул, что в связи с нападениями на приграничные районы России для их охраны могут быть установлены санитарные кордоны в Украине, например, в Харькове.
На форуме Путин неоднократно повторил мысль о необходимости денацификации Украины, напомнив, что Украина представляет угрозу для России и т.д. При этом одним из главных посылов его выступлений стало то, что украинское контрнаступление провалилось. Путин рассказал, как русские сжигают почти всю технику, поставленную западными странами, и с гордостью заявил, что были уничтожены пять поставленных США ЗРК Patriot. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский иронично заметил, что Украине поставлены всего два комплекса Patriot и оба целы.
В рамках форума на одной из сессий показали обширный видеоматериал с архивными кадрами, свидетельствующими об уничтожении евреев во время Второй мировой войны. Конечно, были проведены параллели с сегодняшней Украиной, а Путин заявил, что Зеленский является "позором для еврейского народа".
"Триумф" Путина в потемкинской деревне
Пока идеологи русского мира гордятся ПМЭФ, международная пресса пишет, что этот форум является доказательством международной изоляции России, так как времена, когда в форуме участвовали лидеры западных стран, давно прошли. Поэтому форум был окрещен потемкинской деревней. The Guardian в статье под заголовком "Западные компании игнорируют "русский Давос" с тех пор, как его престиж стал угасать", пишет, что форум стал "крайне токсичным". Некий бывший посетитель форума остроумно отметил в интервью изданию, что участие в этом форуме сейчас было бы равносильно посещению собрания "Спектра", организованного антагонистом Джеймса Бонда злодеем Эрнстом Блофельдом в известной киносаге. Единственным "полезным идиотом" из западных стран, приехавшим на форум, оказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Пропаганда тут же использовала его приезд в своих идеологических целях, чтобы объявить, что Евросоюз внутренне расколот.
The Guardian также отмечает, что ярким доказательством дискредитации форума является и то, что мощная российская компания "Роснефть" не смогла привлечь ни одну из ведущих западных энергетических компаний. Известно, что в списке приглашенных было несколько видных западных бизнесменов, но все они отказались от участия. В результате привычные делегации из западных стран сменились гостями из Африки и Азии. Интересно, что, например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в этом году на форум не приехал.
Клевета на украинских солдат и восхваления Лукашенко
В своих репортажах российские "военкоры" всю прошедшую неделю рассказывали, что украинцы несут "ужасные" потери, по сравнению с потерями русских составляющие десять к одному. Пока украинцы маршируют по горам трупов своих солдат, многие из которых массово сдаются в плен, западная техника горит синим пламенем. Весь истеблишмент Кремля во главе с Путиным твердит, что украинское контрнаступление провалилось. И вообще, оно было затеяно только для того, чтобы выпросить членство в альянсе на предстоящем в июле саммите НАТО. Некоторые российские политологи уже смело заявили, что Украина точно не будет принята в НАТО на данный момент, потому что тогда капитуляцию должна была бы подписать не только Украина, но и весь альянс.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Между тем, по информации британского Министерства обороны, украинское контрнаступление идет успешно, медленно, но определенно верно, и пока говорить о каком-либо провале оснований нет. Британцы также сообщают, что русские в настоящее время несут самые крупные потери в живой силе со времени ожесточенных боев за Бахмут в марте этого года. По оценкам Минобороны Великобритании, с мая 2022 года в Бахмуте погибли или получили ранения более 60 тысяч российских военнослужащих. Общие потери российских войск в Украине к 19 июня достигли 220 450 человек, сообщает Генштаб армии Украины. С начала вторжения 24 февраля прошлого года русские потеряли 3989 танков, 7735 БТР, 3865 пушек, 610 многозарядных реактивных систем, 370 зенитно-артиллерийских установок, 314 самолетов, 305 вертолетов, 3383 беспилотников и 1211 крылатых ракет.
На фоне бездоказательных "сообщений военкоров" о добровольной сдаче в плен украинских солдат в газете "The Wall Street Journal" появилось интервью с российскими солдатами, сдавшимися в украинский плен. Если бы хотя бы один украинский солдат добровольно сдался в российский плен, интервью с ним заполонили бы российское информационное пространство и пропагандистские программы. Но таких интервью просто нет. Зато в интервью упомянутому изданию сдавшиеся в плен русские рассказали, как постепенно начинают понимать, что находятся "в этой войне не на той стороне".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Ведущая и пропагандист программы "60 минут" Ольга Скабеева отправилась в Белоруссию, чтобы взять интервью у президента страны Александра Лукашенко в связи с размещением Россией в этой стране тактического ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул: если суверенитет Белоруссии окажется под угрозой, ядерное оружие обязательно будет применено. "Батька" направил свою враждебную риторику прежде всего против соседних стран, заявив, что угроза агрессии на границе ожидается со стороны Польши и стран Балтии. Как и Путин, Лукашенко в очередной раз повторил, что тактическое ядерное оружие - это в первую очередь средство сдерживания, а наличие ядерного оружия означает, что никто не посмеет поднять руку ни на Россию, ни на Белоруссию. Лукашенко также предупредил в свойственном ему назидательно-угрожающем стиле: загоните Путина в угол - ждите беды.
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