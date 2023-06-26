Банк Латвии: финансовое положение домохозяйств ухудшается

В отчете также говорится, что платежеспособность домохозяйств в целом хорошая еще и потому, что уровень их общей задолженности остается низким. Банк Латвии сообщает, что уровень задолженности латвийских домохозяйств по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) является одним из самых низких в ЕС - на конец 2022 года он составлял 16,9%. Соответственно, процентные платежи по кредитам населения в целом были низкими - на конец 2022 года 0,54% от ВВП для кредитных учреждений и 0,38% для небанковских кредиторов.