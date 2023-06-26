Банк Латвии: финансовое положение домохозяйств ухудшается

Финансовое положение домохозяйств в целом еще хорошее, но из-за длительного и стремительного роста расходов и увеличения процентных ставок по кредитам платежеспособность домохозяйств продолжает ухудшаться, говорится в новейшем отчете о финансовой стабильности Банка Латвии.
Банк Латвии констатирует, что риски неплатежеспособности значительно возрастают для небольшого числа домохозяйств. Как и в 2022 году, в первой половине 2023 году доход населения растет медленнее, чем потребительские цены. Для большинства домохозяйств-заемщиков бремя дополнительных расходов создано также значительным ростом процентных ставок по кредитам.
По данным Банка Латвии, длительный рост расходов вынуждает значительную часть домохозяйств пересматривать свои расходы и затрудняет возможности сбережений. В результате роста цен и процентных ставок долговая нагрузка может стать чрезмерной, то есть превысить 40% доходов, примерно у 12% домохозяйств, причем влияние на менее обеспеченные домохозяйства будет более неблагоприятным.
В то же время риски неплатежеспособности значительной части домохозяйств-заемщиков по-прежнему очень низки, о чем свидетельствует, например, способность некоторых домохозяйств быстрее погасить жилищный кредит или его часть. Также остаток вкладов населения в первом квартале 2023 года оставался на высоком уровне, хотя его рост замедляется, говорится в отчете.
Сбережения населения, стабильно растущие доходы от занятости и меры государственной поддержки в отопительном сезоне существенно снижают негативное влияние роста цен и процентных ставок на платежеспособность, заявили в Банке Латвии.
В отчете также говорится, что платежеспособность домохозяйств в целом хорошая еще и потому, что уровень их общей задолженности остается низким. Банк Латвии сообщает, что уровень задолженности латвийских домохозяйств по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) является одним из самых низких в ЕС - на конец 2022 года он составлял 16,9%. Соответственно, процентные платежи по кредитам населения в целом были низкими - на конец 2022 года 0,54% от ВВП для кредитных учреждений и 0,38% для небанковских кредиторов.
В то же время бремя платежей по долгам домохозяйств быстро увеличивается. Из-за повышения процентных ставок долговые платежи населения банкам увеличились на 17,4% в 2022 году, небанковским кредиторам - на 36%.
При этом Банк Латвии признает, что платежная дисциплина населения находится на хорошем уровне.
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