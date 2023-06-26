Тараканы и грязь: маленькие магазины не справляются с депозитной системой

Председатель правления DIO Микс Стуритис пояснил, что депозитная система работала очень активно на Лиго, и был достигнут рекорд по сдаче бутылок - за день было сдано почти два миллиона бутылок, а это на 34 % больше, чем на следующий день после праздников в прошлом году.

Стуритис отметил, что такой результат означает, что граждане ответственно относятся к депозитной системе и сдают пустую тару.

Также глава DIO упомянул, что в целях подготовки не только к праздникам, но и к летнему сезону, DIO уже вовремя провел подготовку, в том числе была достигнута договоренность с торговцами о более частом вывозе пустой тары из магазинов

Стуритис сказал, что в Латвии, как и в других странах, маленькие торговцы играют важную роль в приеме пустых тар, особенно там, где такая возможность ограничена, например, в сельской местности, поэтому за каждую принятую и отсортированную тару торговцам платят плату за обслуживание.

Так, например, прием и сортировка многоразовой стеклянной бутылки обходится продавцу в 2,7–4,7 цента.

Стуритис также отметил, что плата за обслуживание является одной из крупнейших статей расходов оператора и в этом году по сравнению с 2022 годом она увеличилась на 34%. Всего в этом году DIO планирует выплатить торговцам более 9,7 млн ​​евро.

"Следует добавить, что плата за обслуживание, выплачиваемая торговцам в Латвии, является одной из самых высоких в Европе", - сказал глава DIO.

Агентство LETA выяснило у PVD, что в большинстве случаев при выявлении нарушений гигиенических требований в связи с содержанием тароматов в адрес компании поступает выговор и требование об их устранении. В случае с SIA Ebro - в конце марта в магазине была проведена проверка, которая установила, что количество сданных тар относительно большое, что затрудняет работу компании. Никакие штрафы не применялись.