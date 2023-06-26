Тараканы и грязь: маленькие магазины не справляются с депозитной системой

В праздничные дни и в разгар лета, когда есть большой спрос на различные освежающие напитки, маленькие торговцы не в состоянии справиться с депозитными тарами, которые сдают жители, сказал председатель правления Латвийской ассоциации торговцев (LTA) Хенрикс Данусевич.
Он указывает, что неумение работать с депозитной системой существенно ограничивает доходы предпринимателей, возможности привлечения сотрудников и подрывает доверие клиентов.
Также Данусевич заявил, что в переговорах с руководством Государственной службы среды, представители правительства и промышленности и заинтересованные стороны осознавали необходимость организации депозитной системы. Среди прочего, LTA также подготовило предложения по изменению депозитной системы, но, как выразился руководитель LTA, Depozīta iepakojumu operators (DIO) не хочет менять существующий порядок.
Данусевич отметил, что DIO не обеспечивает сортировку тары, заставляя это делать продавца, не платит за соблюдение гигиенических правил хранения и сортировки собранной тары, не предоставляет торговцам желаемые и технически стабильные депозитные автоматы для сбора тары.
Представитель члена LTA SIA Ebro Сандра Акменьлаука добавляет, что в магазине, управляемом предприятием в Угальской волости, уже несколько дней не принимается депозитные тары из-за поломки аппарата.
По ее словам, в поломке таромата могут быть виноваты тараканы.
"Я до сих пор не понимаю, почему отходы, в которых размножаются различные вредители, принимают в продуктовом магазине, где рядом стоят товары", - говорит Акменьлаука, добавляя, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) также регулярно налагает штрафы на компанию, которые она должна выплачивать, чтобы не пришлось закрывать магазин.
Председатель правления Latvijas Tirgotāju savienības (LaTS) Раймонд Окманис подтвердил агентству LETA, что тара в настоящее время сдается в большом количестве. Кроме того, он заметил тенденцию, что люди, которые делают покупки в городах, часто сдают использованную упаковку в тароматах в сельской местности.
Окманис также указал, что в небольших магазинах сложно обеспечить гигиенические требования, потому что продавец должен одновременно продавать товар и принимать пустые бутылки.
Он отметил, что у владельцев магазинов LaTS есть большие претензии к тому, что люди приносят в магазин, где продаются продукты питания, мусор, который часто загрязняет место продажи и затрудняет соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Также Окманис указал, что в магазинах LaTS, расположенных за пределами Риги, стоят малогабаритные тароматы, у которых рекомендуемый интервал обслуживания не соответствует фактическому интервалу обслуживания. Таромат следует чистить гораздо чаще.
"Также есть проблема с тараканами, которые быстро размножаются на жаре и повреждают пластиковые детали таромата, поэтому контейнер не работает", - пояснил Окманис, добавив, что тараканов в магазинах нет, но вредителей люди приносят с собой, когда они несут бутылки из дома.
Также Окманис заявил, что если автомат не работает, об этом немедленно сообщается в DIO, и он может наложить на магазин штраф. "Прием тары законом возложен на плечи продавцов, и они могут быть наказаны за то, что доставленные тароматы не работают, или покупателю отказано в приеме тары", - сказал глава LaTS.
Председатель правления DIO Микс Стуритис пояснил, что депозитная система работала очень активно на Лиго, и был достигнут рекорд по сдаче бутылок - за день было сдано почти два миллиона бутылок, а это на 34 % больше, чем на следующий день после праздников в прошлом году.
Стуритис отметил, что такой результат означает, что граждане ответственно относятся к депозитной системе и сдают пустую тару.
Также глава DIO упомянул, что в целях подготовки не только к праздникам, но и к летнему сезону, DIO уже вовремя провел подготовку, в том числе была достигнута договоренность с торговцами о более частом вывозе пустой тары из магазинов
Стуритис сказал, что в Латвии, как и в других странах, маленькие торговцы играют важную роль в приеме пустых тар, особенно там, где такая возможность ограничена, например, в сельской местности, поэтому за каждую принятую и отсортированную тару торговцам платят плату за обслуживание.
Так, например, прием и сортировка многоразовой стеклянной бутылки обходится продавцу в 2,7–4,7 цента.
Стуритис также отметил, что плата за обслуживание является одной из крупнейших статей расходов оператора и в этом году по сравнению с 2022 годом она увеличилась на 34%. Всего в этом году DIO планирует выплатить торговцам более 9,7 млн евро.
"Следует добавить, что плата за обслуживание, выплачиваемая торговцам в Латвии, является одной из самых высоких в Европе", - сказал глава DIO.
Агентство LETA выяснило у PVD, что в большинстве случаев при выявлении нарушений гигиенических требований в связи с содержанием тароматов в адрес компании поступает выговор и требование об их устранении. В случае с SIA Ebro - в конце марта в магазине была проведена проверка, которая установила, что количество сданных тар относительно большое, что затрудняет работу компании. Никакие штрафы не применялись.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!