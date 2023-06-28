В эту субботу в саду Рундальского замка пройдет Праздник сада

В течение дня в различных мероприятиях можно будет больше узнать об использовании воды в старинных садах, а также поиграть с водой, сбрасывая в бассейн модели кораблей и бумажных корабликов, или создать с художницей Кристине Кутеповой, использующей особую технику, "реку красок", которая вечером станет сценической декорацией для концерта Айи Витолини Roze un ūdens.

Во время праздничных мероприятий возле зеркального пруда, являющегося одним из характерных элементов сада в стиле барокко, будет расположен пятиметровый виртуальный фонтан, который позволит посетителям увидеть самые старые и значимые в мире фонтаны и узнать, как орошались старинные сады. Виртуальный фонтан создали специалисты музея в сотрудничестве с видеохудожником Томом Зелге.

Ознакомиться с ценами на билеты и программой мероприятия можно здесь.